Ifarhu establece fecha límite hasta el 30 de enero para entrega de boletines de becarios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recordó a los estudiantes de primaria, premedia y media con becas y asistencia económica vigentes, tramitadas antes de 2026, que deben entregar su boletín final 2025 y el recibo o constancia de matrícula 2026 antes del 30 de enero.

La documentación deberá presentarse en la sede del Ifarhu correspondiente al centro educativo del beneficiario, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

La entidad advirtió que la no entrega oportuna y completa de estos documentos será motivo de retención o cancelación del beneficio.