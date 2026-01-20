  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ifarhu establece fecha límite hasta el 30 de enero para entrega de boletines de becarios

El Ifarhu advierte a becarios sobre entrega de documentos antes del 30 de enero
El Ifarhu advierte a becarios sobre entrega de documentos antes del 30 de enero Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/01/2026 11:00
El Ifarhu advierte que la no entrega de documentos puede causar retención o cancelación de becas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recordó a los estudiantes de primaria, premedia y media con becas y asistencia económica vigentes, tramitadas antes de 2026, que deben entregar su boletín final 2025 y el recibo o constancia de matrícula 2026 antes del 30 de enero.

La documentación deberá presentarse en la sede del Ifarhu correspondiente al centro educativo del beneficiario, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

La entidad advirtió que la no entrega oportuna y completa de estos documentos será motivo de retención o cancelación del beneficio.

VIDEOS
Lo Nuevo