Ileana Molo cuestiona la ‘quiebra’ del Ifarhu y defiende los auxilios económicos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) está quebrado. Al menos así lo aseguró su director Jaime Díaz, quien denunció que la administración de Bernardo Meneses le dejó deudas por $178 millones de dólares, en medio de investigaciones tras el escándalo por la entrega de auxilios económicos a hijos de políticos y empresarios ligados a la administración de Laurentino Cortizo. La exdirectora de la entidad, Ileana Molo, niega todo. En una entrevista exclusiva para La Estrella de Panamá, no solo defendió su gestión, que sucedió a la de Meneses, sino que cuestionó a Díaz sobre las denuncias de irregularidades financieras. “Hay actitudes de un director que tiene que amarrarse los pantalones”, sostuvo. Molo justificó los auxilios entregados y considera que la reglamentación no definía ‘topes’ en la entrega de ayudas a personas.

¿Cómo recibió la institución después de la salida de Bernardo Meneses?

Recibimos una institución completamente operativa. Aquí es importante que se entienda que [el Ifarhu] es una maquinaria que no para. Una de las características de la administración del presidente Laurentino Cortizo fue la atención de los programas enfocados en las políticas públicas de nuestro país. Nosotros no trabajamos por trabajar, por eso fue que surgieron programas que entraban dentro de la partida del auxilio económico.

Hay denuncias de que se pagaron programas excediendo el presupuesto de la entidad...

Eso es una de las cosas que nos llama muchísimo la atención porque hay un dinamismo. ¡Claro que la institución va a venir con arrastre! Cuando nosotros entramos a la administración, encontramos situaciones similares a las que él [Díaz] está hoy día viviendo o que haya detectado, sin embargo, existen estrategias dentro de la administración que te permiten; por ejemplo, si tú no logras ejecutar dentro de tu presupuesto con un grupo determinado estudiantes que ya fueron aprobados y que están contemplados, pero se pasó el tiempo de poder gestionar esos trámites porque cerró el año fiscal, esos estudiantes quedan con un crédito reconocido, pero eso significa que el siguiente año, tú tienes que pelear por esa partida para que esos estudiantes no pierdan su oportunidad de continuar sus estudios. Entonces esos son los mecanismos.

¿Está diciendo que es “común” excederse en lo presupuestado?

Se puede dar, siempre y cuando valoras cuál es el estudiante que viene de arrastre, que tiene su presupuesto estipulado en su momento, pero que por algún motivo se quedó por fuera. Creo que hay una falencia que no podemos dejar de resaltar y es que el director actual casi no tuvo ni tiempo de tomar un proceso de transición como las otras instituciones, cuando se estableció el periodo, creo que fue más o menos de un mes y medio. Él fue nombrado dos días laborales antes de que tomara posesión la nueva administración. Sin embargo, siempre hemos sido muy abiertos en colaborarle en todo el proceso. Todavía nos convocan, nos llaman para ver alguno que otro trámite que está pendiente.

El director dice que dejaron el Ifarhu quebrado...

¡Imagínese!, cuando utilizamos la palabra quiebra de una institución significa que no hay para poder darle atención a las deudas o a los compromisos que tenga, o sea me parece un término muy fuerte. Yo pienso que, en este sentido, lo que sí puedo resaltar es que existen mecanismos internos que nos amparan. La ley permite que el director pueda hacerle frente a los compromisos que se tienen como institución.

¿Pero la institución está en quiebra o no?

Si está en quiebra la institución, es como lo mencionó el diputado [Benicio] Robinson, entonces hay que cerrar el Estado. El actual director dice que hay una deuda de $178 millones en Ifarhu, incluso se habla también del incumplimiento a proveedores ¿Qué hicieron con ese dinero? Hay procesos que vienen de arrastre, que están contemplados en una partida del año anterior, sin embargo, se quedan pendientes porque se te cerró el año fiscal o porque hubo algún tipo de adecuaciones y todo eso es una dinámica totalmente normal dentro de la administración pública. Por supuesto, esas partidas al año siguiente se pueden retomar por medio de algunas estrategias donde tu trasladas la misma, donde tú puedes solicitar la aprobación para el pago y se ejecuta.

El arrastre del que habla, ¿se refiere a la administración de Bernardo Meneses?

No solamente de Bernardo. Como les comenté, nosotros también cuando entramos encontramos una institución donde nos tocó, en su momento, ‘montarnos en el carrito’, ver qué es lo que está pasando y cómo vamos a solucionar. Es muy fácil que yo me vaya a un medio a decir cosas. La institución es una rueda que tiene que seguir. Nosotros tuvimos un proceso de pandemia, que nos afectó a todos, porque incluso nosotros tuvimos que hacer, pues darle prioridad a otros gastos como Estado, entonces eso es importante. Ahora lo que llama la atención es que, tu para poder justificar un presupuesto tienes que ejecutar, tienes que tener tu fase de ejecución y si no ejecutas, entonces quedas como si fueras un incompetente. Mira, pediste tanto para tu institución, pero no cumpliste, ¿entonces para qué estás pidiendo más? ¿Cómo es que están pidiendo más de lo que nosotros habíamos estipulado para el año siguiente? (...). El caso del Pase-U [Programa de Asistencia Social Educativa Universal], ese no es un programa de Ifarhu. Es un programa de Ministerio de Educación (Meduca), quien es el responsable de pasarle los dineros para que el Ifarhu sea solamente pagador del programa.

¿De donde sale el dinero del Pase-U?

Del Meduca, Ifarhu solamente es pagador.

Si el Ifarhu es pagador, ¿por qué se adeuda dinero a comercios que canjean Pase-U?

Entonces preguntemos a Meduca, para ver de qué manera, porque estos pagos tenían que ser retribuidos en su momento. Y bueno, es parte de toda esta estrategia interna, financiera y administrativa que legalmente te permiten las normas.

La nueva administración señala que no hay dinero para pagarles a los estudiantes...

Por supuesto que tiene que haber dinero, tiene que buscarse el mecanismo. Nosotros lo hicimos en nuestro momento, a mí no me vieron en ningún medio diciendo no hay plata. No, hay que resolver. A mí me tocaba, cuando había momentos complejos porque ya teníamos la fecha o ya estaban los chicos en la calle; yo me iba al Ministerio de Economía, me sentaba y le decía al ministro: no me muevo hasta que resolvamos. Entonces hay actitudes de un director que tiene que amarrarse los pantalones, porque esto es dinámico.

¿Por qué se otorgaron beneficios a personas ligadas al gobierno y que tenían los recursos para pagar sus estudios?

Actualmente, la norma te dice como número uno ser panameño, pero no te dice si vas a hacer un panameño rico o un panameño pobre. ¿Cómo yo mido? entonces pongamos que todos los hijos de diputados, los hijos de los ministros, de viceministros, de directores de instituciones [no pueden] (...) o sea, tipifiquemos y segmentamos entonces. Todos tenían que tener méritos, si no, Contraloría no los pasaba. Pero si nosotros decimos que veinte, cincuenta o cien de esos son los más ricos, aunque suene así crudo, ¿por qué no, si también son panameños?

Pero hay un tema moral aquí, el Ifarhu se creó para ayudar a la población más humilde...

Pero, ¿por qué nos concentramos solamente en una población pequeña, que también tiene derecho? La clase media de este país, que es la que tiene el grueso de los compromisos fiscales de pago de compromiso fiscales. ¿Aquí estamos nosotros perjudicando a quién?, ¿a quién estamos castigando con una condición como esa? La anterior Asamblea Nacional presentó una propuesta interesante donde buscaba establecer topes, fue muy bajo lo que ellos estaban presentando la propuesta, pero no pasó. Hay una bancada bastante joven, entonces los invito a que tomen la batuta y vamos a poner específicamente quién sí y quién no. Pero también ojo, cuidado con discriminar.

Viendo las denuncias y críticas a su administración y la Meneses ¿Siente arrepentimiento?

De absolutamente nada. Al contrario, fueron muchísimos los jóvenes que vimos alcanzar sus metas. No se puede dejar continuar empañando [al Ifarhu] de la forma que lo han hecho. Hemos sido los de clase media, los de escasos recursos los que hemos surgido. Que hayamos tomado en cuenta también a personas que tengan un ingreso económico mejor, bueno está bien, pero pongámoslo en un debate amplio y como les dije pues segmentamos pues, que ojo y vuelvo y lo repito, estaríamos discriminando.