Impulsando el saber: Facultad de Administración Pública de la UP lista para Congreso Científico 2025

Este martes arranca el trigésimo segundo Congreso Científico de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.up.ac.pa/" target="_blank">Universidad de Panamá (UP)</a></b>, que desarrolla actividades en la mayoría de las unidades académicas del país, entre ellas la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://facpublica.up.ac.pa/" target="_blank"><b>Facultad de Administración Pública</b>.</a> '<i>Durante este evento, que celebramos cada dos años, los universitarios nos volcamos a participar con intercambios académicos y debates amplios de temas de actualidad. Un ejercicio necesario de reflexión, en función de los grandes desafíos que enfrenta el país'</i>, señaló <b>Thais Alessandria</b>, catedrática de la Escuela de Relaciones y directora de Investigación y Postgrado en la Facultad de Administración Pública.