Infanta Elena supervisa en Panamá programas del Real Madrid

La Infanta Doña Elena de Borbón y Grecia, en su calidad de directora de Proyectos de la Fundación MAPFRE, encabezó este jueves 7 de mayo una jornada de supervisión técnica en Panamá para evaluar el impacto de programas sociales clave destinados a la infancia y juventud. La visita de la primogénita del Rey Juan Carlos I, quien ocupa el tercer puesto en la línea de sucesión al trono español, subraya el compromiso de la cooperación internacional con el desarrollo humano en el istmo.

Acompañada por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y directivos de la fundación, la Infanta inició su agenda en el Parque Infantil de Educación Vial en el Parque Omar. Este centro, que ha capacitado a más de 80 mil menores panameños, es un modelo de prevención financiado por la fundación que dirige Doña Elena, donde los niños adquieren competencias de seguridad vial mediante simulación práctica y formación teórica en conjunto con la Policía Nacional.

Posteriormente, la agenda se trasladó a la Escuela Sociodeportiva de la Fundación Real Madrid. En este espacio, la Infanta Elena constató el funcionamiento de la metodología de “educación en valores” que utiliza el fútbol como vehículo de inclusión para menores en situación de vulnerabilidad. El proyecto no solo se enfoca en la actividad física, sino que integra atención psicosocial, refuerzo académico y talleres familiares que buscan romper el ciclo de la exclusión.

“Estos proyectos demuestran que cuando trabajamos unidos, sí podemos transformar vidas y abrir nuevas oportunidades para nuestros niños y jóvenes”, destacó Cohen de Mulino, tras el recorrido conjunto con la delegación española.

La presencia de la Infanta Elena en Panamá reafirma la vigencia de las alianzas entre fundaciones globales y el país, centradas en dotar a las nuevas generaciones de herramientas para una ciudadanía responsable y un futuro con mayores oportunidades.