Inicia el segundo semestre escolar, y el segundo mes de huelga docente

Este lunes 23 inicia el nuevo trimestre del año escolar. También se cumplen 2 meses desde el inicio del paro docente a nivel nacional. Más de 300 mil estudiantes se han visto afectados y más de 30 mil docentes llevan meses sin cobrar salario. ¿Qué se puede esperar para esta semana?

El dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Diógenes Sánchez, asegura que la huelga sigue en pie, aunque reconoce que muchos maestros están sufriendo el impacto financiero de la huelga.

“Los que estamos en huelga seguimos firmes. Obviamente hay profesores que están con miedo, con temor, porque ya vamos para dos meses que no cobramos un solo centavo”, manifestó el dirigente magisterial.

“Tienen préstamos hipotecarios, tienen préstamos de autos, tienen compromisos. Tenemos compañeros inclusive que tienen pensión alimenticia y ya los han comenzado a meter en el pelepolice por la falta de pago de pensión alimenticia. El gobierno ha hecho todo lo posible para tratar de pulverizarnos, pero nosotros nos mantenemos firmes”, aseguró.

Los maestros anunciaron una concentración frente a la Iglesia del Carmen la mañana del lunes y adelantan que se reunirán con representantes del sector empresarial.

Los docentes han explicado cómo la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS) los impacta directamente por el Programa de Retiro Anticipado Autofinanciado (PRAA), un mecanismo mediante el cual los maestros realizan aportes para obtener una pensión de “puente” de retiro antes de la edad de jubilación normada por la seguridad social. Con los cambios de la Ley 462, denuncian que recibirán un porcentaje mucho menor de jubilación.

Sin embargo, Sánchez asegura que no buscan una ley especial para ellos, como fue el caso de los sindicatos bananeros. “Nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de beneficio particular, porque creemos que el beneficio debe ser colectivo. Estamos pidiendo que la ley sea derogada porque afecta a todo el pueblo panameño”, aseguró.

“Todo lo que están haciendo en este momento es totalmente ilegal. La retención o el secuestro de los salarios es totalmente ilegal porque ellos ni siquiera han procedido de acuerdo a las normas especiales que tenemos los docentes. Ellos mismos son los que nos han declarado que estamos en licencia sin sueldo y ahora quieren destituirnos”, cuestionó.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) ha reiterado su llamado a que vuelvan a las aulas, asegurando que no habrá despidos. Pero ya están preparados para reemplazar profesores y ocupar las plazas docentes.

“En el sistema educativo nuestro hay una organización en todo. El banco de datos de nosotros está abierto siempre y tiene los docentes que están evaluados y están clasificados para aspirar a un puesto dentro del Ministerio de Educación. Así que en ese sentido no es un momento para ir a buscar un posible candidato, sino que nosotros tenemos una base de datos muy puntuales”, manifestó la viceministra Académica, Agnes De León Chacón de Cotes el viernes en entrevista a Telemetro Reporta.

“La normativa nuestra es muy clara. Todos ellos (los docentes que se declararon en huelga) están legalmente en sus puestos y por lo tanto hacemos ese llamado de conciencia y de responsabilidad de regresar a las clases porque iniciamos el segundo trimestre”, acotó.

La situación varía entre cada centro educativo. El Meduca reporta que hay muchos colegios dando clases con normalidad, especialmente los de educación básica, pero otros, sobre todo de educación media se encuentra con el 40% de docentes, otros con el 50% o 60%, incluso algunos están completamente paralizados.

La viceministra dio detalles sobre el plan para que los estudiantes recuperen los aprendizajes. “Lo primero es que el calendario escolar 2025 no será modificado, por tanto, nosotros y las direcciones nacionales académicas han hecho aportes para hacer un plan de recuperación de aprendizaje de contenidos, porque el tiempo nunca se recupera”, explicó De León.

“En el portal educativo del Ministerio de Educación están todas las guías vigentes de las materias prioritarias, de lo de básica general, y nosotros también dimos declaraciones y tuvieron la oportunidad algunos de ver en nuestra imprenta educativa como todo el material que allí está vigente se está empezando a distribuir en la medida de las solicitudes de las regiones educativas para primaria y preescolar. Y estamos también tirando guías nuevas, especialmente española y matemática, de primero a sexto grado”, detalló.

Por su parte, los padres de familia están más preocupados por el futuro de sus hijos que por quién tiene la culpa o la razón en el conflicto.

“No ha habido un espacio para el diálogo prudente, responsable y coherente. Desde el día uno hubo una narrativa por parte del Ejecutivo y de la Ministra de vamos a descontar, vamos a reemplazar, vamos a judicializar docentes y de verdad que cuando tú comienzas con toda esta narrativa es muy, muy poco probable que haya un diálogo serio y coherente. Yo no sé qué es más criminal si uno o lo otro, porque eso no es lo que a nosotros los padres de familias nos debe de interesar”, apuntó Ariel Hughes, de la Asociación Nacional de Padres de Familia.

Apuntó que los problemas en la educación van más allá de esta protesta y que los padres deben asumir un rol activo.

“Esto es un problema estructural, estos problemas no son ocasionados solamente por huelga, estos problemas son ocasionados por una estructura que se viene abajo. Las escuelas están en ruina, el 43% de las escuelas en este país están en ruina y en acefalía. El año pasado nada más se murieron nueve niños a la orilla del río Cricamola por falta de una vía de acceso. La malla curricular está obsoleta. Nosotros tenemos como padres de familia tomar la batuta, el padre de familia tiene que ser revolucionario y si el Estado, el gobierno, te falla, tú tienes que como padre de familia salir y darle alguna clase de educación a ese muchacho. La educación es una salvación personal y nosotros como padres de familia tenemos que procurarla”, sentenció.