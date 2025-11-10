Inician los actos patrióticos del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos

La Villa de Los Santos se viste de fiesta este lunes con el inicio de los actos protocolares en conmemoración del Grito de Independencia del 10 de noviembre de 1821, fecha que marcó el inicio del proceso emancipador del Istmo de Panamá del dominio español.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó la ceremonia junto a la primera dama, Maricel de Mulino, diversos ministros de Estado, miembros del gabinete presidencial,y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.