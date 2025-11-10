  1. Inicio
Inician los actos patrióticos del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos

El parque Simón Bolívar fue escenario del inicio de las celebraciones patrias, con la participación de las autoridades, rindiendo tributo a la historia.
Adriana Berna
  • 10/11/2025 08:10
A 204 años del Grito de La Villa, el país revive la gesta heroica que impulsó la independencia total de Panamá del dominio español.

La Villa de Los Santos se viste de fiesta este lunes con el inicio de los actos protocolares en conmemoración del Grito de Independencia del 10 de noviembre de 1821, fecha que marcó el inicio del proceso emancipador del Istmo de Panamá del dominio español.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó la ceremonia junto a la primera dama, Maricel de Mulino, diversos ministros de Estado, miembros del gabinete presidencial,y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

Las autoridades participaron en la izada del pabellón nacional en el parque Simón Bolívar de La Villa, donde también se hizo entrega de la Bandera Nacional al abanderado del día, en un acto cargado de simbolismo patrio y orgullo nacional.

Durante la ceremonia, se recordó el valor de los santeños que, un 10 de noviembre de 1821, proclamaron la independencia de Panamá del régimen colonial, hecho que encendió la chispa libertaria que culminaría el 28 de noviembre con la independencia total del Istmo.

