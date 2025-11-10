Inician los actos patrióticos del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos

Las autoridades participaron en la <b>izada del pabellón nacional</b> en el parque Simón Bolívar de La Villa, donde también se hizo entrega de la <b>Bandera Nacional al abanderado del día</b>, en un acto cargado de simbolismo patrio y orgullo nacional.Durante la ceremonia, se recordó el valor de los santeños que, un 10 de noviembre de 1821, proclamaron la independencia de Panamá del régimen colonial, hecho que encendió la chispa libertaria que culminaría el 28 de noviembre con la independencia total del Istmo.