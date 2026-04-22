Inseguridad gana terreno entre preocupaciones en Panamá

La preocupación de los panameños por la situación del país no desaparece, pero sí cambia de forma. La economía sigue siendo el eje del malestar, aunque pierde intensidad frente a un fenómeno que gana terreno con rapidez: la inseguridad. En paralelo, la desconfianza hacia las instituciones se mantiene en niveles críticos, el rechazo a la minería se consolida y el impacto del costo de la vida, impulsado en gran parte por el precio del combustible, continúa afectando de manera directa el día a día de los hogares.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá: La verdad en cifras, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y sus principales preocupaciones. Se trata de un estudio cuantitativo desarrollado en ocho provincias —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—, basado en 1.506 entrevistas presenciales. El trabajo de campo abarcó más de 32 distritos y 72 corregimientos, con selección aleatoria dentro de los hogares. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de 2,5%. La recolección se realizó entre el 12 y el 16 de abril de 2026. Inseguridad, la que más crece La encuesta refleja un cambio relevante en los principales problemas de Panamá. Aunque la economía sigue dominando la agenda, la inseguridad en Panamá comienza a ganar terreno con rapidez.