Inseguridad gana terreno entre preocupaciones en Panamá

La preocupación de los panameños por la situación del país no desaparece, pero sí cambia de forma. <b>La economía sigue siendo el eje del malestar, aunque pierde intensidad frente a un fenómeno que gana terreno con rapidez: la inseguridad.</b>En paralelo, la desconfianza hacia las instituciones se mantiene en niveles críticos, el rechazo a la minería se consolida y el impacto del costo de la vida, impulsado en gran parte por el precio del combustible, continúa afectando de manera directa el día a día de los hogares.