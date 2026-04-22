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Inseguridad gana terreno entre preocupaciones en Panamá

Ante el incremento de los índices delictivos en puntos clave del país, la percepción de inseguridad se dispara.
Ante el incremento de los índices delictivos en puntos clave del país, la percepción de inseguridad se dispara. Depositphotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 23/04/2026 00:00
La percepción sobre inseguridad aumenta entre enero y abril, aunque la economía se mantiene como principal problema del país

La preocupación de los panameños por la situación del país no desaparece, pero sí cambia de forma. La economía sigue siendo el eje del malestar, aunque pierde intensidad frente a un fenómeno que gana terreno con rapidez: la inseguridad.

En paralelo, la desconfianza hacia las instituciones se mantiene en niveles críticos, el rechazo a la minería se consolida y el impacto del costo de la vida, impulsado en gran parte por el precio del combustible, continúa afectando de manera directa el día a día de los hogares.

Inseguridad gana terreno entre preocupaciones en Panamá

Así lo revela la encuesta Vea Panamá: La verdad en cifras, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y sus principales preocupaciones.

Se trata de un estudio cuantitativo desarrollado en ocho provincias —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—, basado en 1.506 entrevistas presenciales. El trabajo de campo abarcó más de 32 distritos y 72 corregimientos, con selección aleatoria dentro de los hogares. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de 2,5%. La recolección se realizó entre el 12 y el 16 de abril de 2026.

Inseguridad, la que más crece

La encuesta refleja un cambio relevante en los principales problemas de Panamá. Aunque la economía sigue dominando la agenda, la inseguridad en Panamá comienza a ganar terreno con rapidez.

Inseguridad gana terreno entre preocupaciones en Panamá

La falta de empleo baja de 26,0% a 23,9%, mientras que el alto costo de la vida en Panamá desciende de 25,7% a 22,6%. La corrupción también registra una leve reducción, pasando de 28,9% a 27,5%, aunque se mantiene como el principal problema del país.

Sin embargo, el dato más significativo es el aumento de la inseguridad, que pasa de 4,7% a 9,2% entre enero y abril de 2026. En términos relativos, esto representa una duplicación de su peso en la percepción ciudadana.

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