Inundaciones en comunidades indígenas: ministra de Gobierno critica falta de voluntad

Tras la reciente tragedia ocurrida en la comarca Ngäbe Buglé, donde dos niñas perdieron la vida al ser arrastradas por una cabeza de agua en la comunidad de Cascabel, el Gobierno Nacional ranunció medidas de seguimiento y apoyo dentro del marco del Plan de Desarrollo Integral a comunidades indígenas.

El pasado sábado 2 de noviembre, una comitiva interinstitucional encabezada por el Ministerio de Gobierno, junto con el IDAAN, Senafront y autoridades tradicionales, visitó la comunidad de Piriatí, en la comarca Emberá, donde se entregaron materiales como tubos y otros insumos, en respuesta a los daños provocados por las recientes inundaciones.

Durante la visita, la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo expresó que “este gobierno no es de dar excusas” y reiteró que se trabaja para atender de manera directa las necesidades de las comunidades indígenas. “Aquí lo que ha faltado es voluntad. Yo sí me he metido en esto porque me importa. Permítanme estar aquí y no permitan que los alejen de mí, porque me importan las comarcas y cada uno de sus territorios”, enfatizó.

La funcionaria aseguró que el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas sigue en marcha, con el propósito de garantizar que las obras comprometidas se entreguen y beneficien directamente a las comunidades más vulnerables.

Los moradores de Piriatí aprovecharon la presencia de la ministra para plantear inquietudes relacionadas con la mejora del servicio de internet, el acceso a servicios básicos y la atención a los efectos de las lluvias que siguen afectando la región.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se mantiene en alerta en la comarca Ngäbe Buglé y en otras regiones del país debido a las condiciones meteorológicas. También se vigilan de cerca las provincias de Veraguas, Los Santos y Chiriquí ante el riesgo de desbordamientos y deslizamientos de tierra.

La ministra se comprometió a regresar próximamente para dar seguimiento a los avances y reiteró la disposición del Gobierno de continuar trabajando junto a las comunidades afectadas por el mal tiempo.

Durante la jornada, el equipo también compartió con los niños de la comunidad en el marco de la celebración del Día del Niño, realizando actividades recreativas y entregando golosinas, en un gesto de acompañamiento tras los difíciles momentos que han vivido las familias de la comarca.