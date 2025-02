Sin embargo, la cifra pudiera ser mayor toda vez que en el presupuesto entregado a este diario contempló el gobierno central, empresas públicas, instituciones descentralizadas e intermediarios financieros, pero no se incluyó, por ejemplo a los municipios como el de la ciudad de Panamá, entidad que en las pasadas administraciones se vio envuelta en un escándalo de peculado por el manejo irregular de las consultorías.

Parece un hoyo negro. Sus contratos se dividen en pequeñas partes, buena parte de ellos no se publican en el portal de Panamá Compra ni requieren de licitación, es una partida que tiene un polémico historial en el Estado y aún así repuntó a $142 millones en el 2025, cuando la economía del país no atraviesa su mejor momento.

Si se compara con el presupuesto de funcionamiento e inversión de los ministerios no es poca cosa.

Ese ha sido el punto de siempre, el Estado ha contratado consultorías como la descrita por Molinar, pero que no concluyen en beneficios tangibles para el país. El diagnóstico y los diseños analizados por los supuestos expertos contratados no se ponen en práctica. Así, decenas de micro contratos suman gastos millonarios. Con los $142 millones destinados para consultorías este año, por ejemplo, se pudiera construir otro instituto oncológico y hasta sobraría dinero. Esta obra nueva tiene presupuestada una inversión de $73 millones en su primera etapa, según el Ministerio de Salud.

“Nadie rinde cuentas”, explicó el también jurista, porque “cualquier funcionario puede pedirle a un amigo que presente un programa que va a diseñar para ayudarlo aunque no lo requiera la institución”, resaltó.

“Lo que falta es voluntad de la Contraloría de fiscalizar y auditar los beneficios de la consultoría. Cuando presenté las denuncias se me dijo que mientras hubiesen partidas presupuestarias y fuera refrendado ya todo era legal. Lo que yo buscaba eran los beneficios de esas consultorías a la institución, porque tenía conocimiento de cosas que no estaban bien”, contó a La Decana lo ocurrido -en su momento- el diputado del Movimiento Otro Camino.

Pero el manejo irregular con las consultorías es de vieja data, y aún no se dan cambios para transparentar o controlar estos gastos. Durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, el Municipio de Panamá efectuó dos contratos de consultorías: para el manejo de desechos hospitalarios por $250 mil y para reorganizar la vigilancia por $98 mil y por ello se procesó por peculado al exalcalde Bosco Ricardo Vallarino (2009-2012).

Este manual establece que deben cumplir con la ley de contrataciones públicas. Sin embargo, la ley de contrataciones establece que si la contratación no excede los $50 mil es una compra menor y se efectúa de manera expedita y se debe garantizar “un mínimo de formalidades”, según la ley.

Si no superan los $10 mil es expedito por cotizaciones y en el caso de Municipios y Juntas Comunales conforme a su reglamentación. No obstante, como estos contratos son por montos menores como los de la Asamblea Nacional con su conocido “cash back” se efectúan de manera directa y no se publican en el portal de compras públicas.

Barsallo recordó que anteriormente existía una norma, que fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, que establecía la contratación discrecional en consultorías hasta $300 mil por lo que “se efectuaron muchas consultorías de a dedo y de entregables cuestionables en los gobiernos de los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela”.

Al 2025 se han ejecutado $2.2 millones de estas partidas de consultorías y el gasto ha sido efectuado por parte del Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, según la información del MEF al cierre del 14 de enero de 2025.