Ipacoop interviene cuatro cooperativas, conoce cuáles son y el motivo

El<a href="/tag/-/meta/ipacoop-instituto-panameno-autonomo-cooperativo"> <b>Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop)</b></a> informó que procedió a la intervención de l<b>a Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L.</b>, ubicada en la provincia de Herrera, tras hallazgos detectados en auditorías internas.La entidad explicó que la medida busca <b>revisar la gobernanza cooperativa, fortalecer los procesos internos y garantizar el correcto funcionamiento financiero</b>, en cumplimiento de la <b>Ley 17 de 1997</b> y del <b>artículo 288 de la Constitución Política de Panamá</b>.Con este caso, ya son <b>cuatro cooperativas intervenidas en menos de dos semanas</b> por el Ipacoop debido a malos manejos administrativos y financieros. Las otras tres son:<b>Cooperativa de Transporte San Cristóbal de Chepo, R.L.</b><b>Cooperativa de Servicios Múltiples General de División Omar Torrijos Herrera, R.L. (COOPSEMGOTH, R.L.)</b><b>Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Ministerio de Vivienda, R.L. (COOPEMIVI, R.L.)</b>El Ipacoop reiteró que estas acciones se realizan bajo los <b>términos legales establecidos por el Estado panameño</b> y responden al compromiso institucional de <b>proteger la sostenibilidad del sistema cooperativo.</b>