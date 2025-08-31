  1. Inicio
Ipacoop interviene cuatro cooperativas, conoce cuáles son y el motivo

Auditorías revelaron fallas en la gobernanza y el manejo interno de varias cooperativas, lo que llevó al IPACOOP a intervenir cuatro de ellas en Panamá, incluida la Nueva Unión, R.L. en Herrera.
Adriana Berna
  • 31/08/2025 17:03
Irregularidades financieras y administrativas fueron los principales motivos de las intervenciones

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) informó que procedió a la intervención de la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión, R.L., ubicada en la provincia de Herrera, tras hallazgos detectados en auditorías internas.

La entidad explicó que la medida busca revisar la gobernanza cooperativa, fortalecer los procesos internos y garantizar el correcto funcionamiento financiero, en cumplimiento de la Ley 17 de 1997 y del artículo 288 de la Constitución Política de Panamá.

Con este caso, ya son cuatro cooperativas intervenidas en menos de dos semanas por el Ipacoop debido a malos manejos administrativos y financieros. Las otras tres son:

Cooperativa de Transporte San Cristóbal de Chepo, R.L.

Cooperativa de Servicios Múltiples General de División Omar Torrijos Herrera, R.L. (COOPSEMGOTH, R.L.)

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Ministerio de Vivienda, R.L. (COOPEMIVI, R.L.)

El Ipacoop reiteró que estas acciones se realizan bajo los términos legales establecidos por el Estado panameño y responden al compromiso institucional de proteger la sostenibilidad del sistema cooperativo.

