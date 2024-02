Jorge Castañeda: En Panamá está formalizada la desigualdad electoral

El pasado 3 de febrero arrancó oficialmente la campaña electoral hacia los comicios generales del próximo 5 de mayo. La séptima elección tras el establecimiento del régimen político postinvasión, con características atípicas en comparación con los procesos anteriores.

Para el abogado y analista político, Jorge Castañeda Patten, entra los aspectos que diferencias esta contienda de las anteriores –particularmente en la esfera presidencial- se encuentra la falta de liderazgos claros, los impactos de las decisiones judiciales y una posible dispersión del voto.

Considera que en ese escenario, la campaña presidencial podría perfilarse más hacia una carrera donde las candidaturas irán más a “desmeritar” a los adversarios que a exaltar sus propias propuestas. En especial, remarcó, cuando la mayoría de los aspirantes han tenido algún cargo o vínculo político de gobierno “aunque ahora lo nieguen”.

En cuanto a los señalamientos del Tribunal Electoral (TE) sobre indicios de violaciones a la normativa electoral recién iniciada la campaña, piensa que no es sorpresa y que el aumento podría tener relación con incremento de propaganda en redes sociales.

“Si no existe, como dice la norma, un documento en firme que establezca que esa persona cometió un delito o acto contrario a la ley, pues no tiene por que utilizarse su rostro”, indicó. En este caso indicó que la discusión sobre una posible sanción o no podría girar más en torno al “uso sin consentimiento” de la imagen y no tanto por el mensaje del video.

Hace referencia a la denuncia en contra del candidato por el Movimiento Otro Camino Ricardo Lombana.

Castañeda estuvo este lunes en Portada de La Estrella de Panamá, donde habló sobre el caso de Ricardo Martinelli, quien está a las puertas de ser inhabilitado tras su condena por lavado de activos en el caso New Business. Coincide con otros abogados en que en los próximos días la sentencia debe quedar en firme tras la no admisión de la Corte Suprema a la casación del exmandatario. Allí procedería la inhabilitación por vía de la Fiscalía electoral y el TE.

En cuanto a las quejas de algunos candidatos de desigualdades en la campaña, Castañeda sostiene que tanto la legislación como los poderes constituidos han trabajado “a favor” de mantener esas inequidades en el proceso electoral para “favorecer intereses económicos”.

“Cuando las candidaturas independientes representaron un peligro para status quo les pusieron un cuello de botella, ahora han tenido una mutación hacia otros intereses. Habría que ver quien realmente es antisistema o dispuesto a combatir con lo que está mal en el país”, dijo.

Dijo que el financiamiento electoral genera una “lucha injusta” entre los partidos y los independientes.