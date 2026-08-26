Operación Credenciales 1.0: aprehenden a más de 15 por falsificar títulos para ingresar al sistema educativo

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de más de 15 personas vinculadas presuntamente a una red dedicada a la falsificación y comercialización de documentos utilizados para ingresar al sistema educativo panameño.

El operativo, denominado “Credenciales 1.0”, fue desarrollado por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias, autorizadas previamente por un juez de garantías, se realizaron en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién, donde fueron ubicadas las personas aprehendidas.

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron diversos elementos que podrían estar relacionados con la investigación, entre ellos diplomas, facturas y equipos tecnológicos.

Según la PGN, el caso surgió a partir de denuncias presentadas por el Ministerio de Educación (Meduca), luego de detectar presuntas irregularidades en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARHE), plataforma utilizada para los concursos de nombramiento de docentes.

Las investigaciones apuntan a que el grupo habría confeccionado y vendido títulos, créditos y diplomas presuntamente falsos para favorecer la participación de personas en los procesos de selección, utilizando de manera fraudulenta los nombres de reconocidas instituciones universitarias.

Los aprehendidos serán presentados ante los tribunales de garantías, donde los fiscales formularán las solicitudes correspondientes dentro del proceso judicial.

La investigación contempla posibles delitos contra la Administración Pública, la Fe Pública y por asociación ilícita.