José Luis Sosa: Familias de víctimas de la invasión piden que no haya impunidad

Sosa enfatizó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en 2018 donde señala que EEUU cometió amplias violaciones al derecho internacional y humanitario con la invasión, con lo cual el Estado panameño está obligado a conducir las gestiones correspondientes para atender los clamores de justicia y resarcimiento a las víctimas ante instancias internacionales, como recomendó el organismo.

“Es importante colocar en perspectiva que la invasión no puede considerarse de ninguna manera una liberación y fue el peor escenario para iniciar nuestra democracia, no podemos pensar que si en Panamá volvemos a tener problemas los norteamericanos vengan a ‘liberarnos’. Son cosas que hay que superar”, sostuvo Sosa, en referencia a los comentarios de algunos políticos en redes sociales, que aún califican de “liberación” los hechos de la agresión estadounidense. Reconoció que todavía existen sectores en el país que no quieren que se conozca la verdad de la invasión, pero que estos son cada vez menos.

“Durante esos días de la invasión, ocurrieron cantidad de hecho trágicos y horrorosos. No solo aquellos cometidos por la tropas de EE.UU., sino aquellos como consecuencia de esa intervención (...) hay gente que so pretexto de defender su barriada tomó las armas y cometió asesinatos, gente que murió en medio del saqueo y otros en los retenes de los norteamericano, cuando les decían que pasaran y luego a un metro les disparaban. Son casos que están documentados y la Comisión cumplirá con su misión de entregar un informe final y esperamos que tengan un impacto y contribuya a esa obtención de justicia. Las familias reclaman que haya justicia, que la muerte de sus seres queridos no quede impune”, remarcó.