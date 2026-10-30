Julio Linares Franco será el orador de fondo en los actos del 2 de noviembre

El orador de fondo en los actos protocolares del próximo 2 de noviembre será el abogado Julio Linares Franco, según pudo conocer La Estrella de Panamá este viernes 30 de octubre.

En entrevista exclusiva con este diario, Linares Franco aseguró que el nombramiento representa, ‘más que un reconocimiento a mi persona, por tratarse de un acto tan importante como la romería en honor a Manuel Amador Guerrero, lo más significativo es que el presidente de la República me haya permitido, de alguna manera, congraciarme con mi propio país y con la patria panameña por todo lo que nos ha dado’.

“Para mí, eso es lo importante: tener un gesto con la República de Panamá y con los padres de la patria”, señaló el hijo del excanciller de la República Julio Linares (1930-1993).

En este sentido, Linares Franco explicó a La Estrella de Panamá que la invitación del presidente de la República, José Raúl Mulino, responde también a la estima que el mandatario siente por la familia Linares. Mulino fue vicecanciller de la República durante el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), cuando Julio Linares encabezaba la diplomacia panameña. Ambos tuvieron la responsabilidad de contribuir a la recuperación de la imagen internacional de Panamá tras 21 años de dictadura militar.

“Mulino recuerda a mi padre como un gran maestro. Creo que también me ha visto a mí, no voy a decir que igual a mi padre, pero sí como un hijo que ha seguido ese camino. No tanto para imitarlo, porque cada persona es distinta, sino para tratar de seguir la persona de bien que caracterizó al doctor Linares, tanto en su vida privada como en la pública. Mi padre no solamente fue canciller. También fue ministro de Hacienda durante el gobierno del presidente Roberto Chiari, en la época de los sucesos del 9 de enero de 1964. Había sido diputado en la década de 1960 y catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Panamá. En fin, tuvo una trayectoria pública muy bonita y eso hay que recalcarlo”, manifestó.

Al ser consultado por este periódico sobre el reto que supone no solo seguir el ejemplo de su padre, sino también preservar y difundir su obra y legado, Linares Franco reconoció que llevar su nombre y apellido representa una dificultad y una responsabilidad todavía mayores.

“Al ser el hijo mayor, llevo su nombre. Cuando existe un fundamento moral, profesional y académico como el que tuvo el doctor Linares, se presenta un reto como este, especialmente cuando un presidente de la República como José Raúl Mulino decide que el hijo de quien fuera su mentor pronuncie un discurso de esta magnitud. Estoy seguro de que Mulino no habría escogido a alguien que no sintiera ese compromiso con el legado de mi padre. Pienso que Mulino se dio cuenta de que su hijo, Julio Linares Franco, va por esa senda, sin tener que ser igual a él, sin necesidad de imitarlo y ni siquiera de llegar a su altura. Eso tampoco es necesario. Somos seres humanos y todos somos diferentes, aunque pertenezcamos a una misma familia”, recalcó.