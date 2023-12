La AMP, un ‘botín de negocios’ para cada administración

“El problema de Panamá es que no se puede decir que la libre competencia existe. Todos los sectores económicos hacen una ley para no tener que competir”, considera Carlos González De La Lastra, uno de los gestores de la primera estrategia marítima del país que incluyó en la reforma de la época un artículo para que el Canal de Panamá formara parte de este plan de desarrollo.

Como lo resume De La Lastra: “Nosotros estamos amenazados por todas partes, por nuestra propia culpa. No hemos aprovechado la circunstancia de convertirnos en una verdadera potencia marítima. No lo hemos hecho por falta de visión y por la corrupción”.

Fue Eduardo Real, de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), quien alzó la voz ante los representantes de la AMP para eliminar las moratorias en la emisión de nuevas licencias de operación en el ramo que existen desde 2019. “Si se mantiene esa moratoria, esta nueva ley como se propone solo beneficiará a cinco o seis empresas con capital panameño, pero no al resto porque no pudiéramos participar en esa rama de negocio”, se lee la transcripción del acta de la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional consultada por ‘La Decana’. Para Real, las moratorias resultan un obstáculo a la inversión y generación de empleos.

La AMP declinó las entrevistas de este diario.

Las empresas que solían vender bunker a los cruceros han manifestado su descontento por la forma en que el administrador de la Autoridad Marítima (AMP), Noriel Araúz, se ha distanciado de lo que denominan “un monopolio” en el puerto del Atlántico.

Uno de los reiterados señalamientos de la industria refiere al “monopolio de suministro de combustible” que actualmente beneficia a la compañía Monjasa. El trato, alegan, sacó del mercado a otras nueve compañías que anteriormente suplían el mercado.

El grupo de capital danés con oficinas satélite en Panamá establecidas hace 10 años, está compuesto por varias sociedades anónimas. En una de ellas, Monjasa Chartering, aparecen como directivos Svend Stenberg y Pablo Enrique Torres. Este último, a su vez, es dueño de las barcazas que alquila la empresa danesa para transportar el combustible. La competencia asocia a Torres como una persona cercana al administrador de la AMP, y por ende, al negocio en mención.

Un ejecutivo de una de las empresas de suministro de bunker más grande de Panamá resultó uno de los principales afectados por la exclusividad otorgada.

Al otro lado del teléfono se le escucha un tono de frustración y amargura al narrar la situación: “Nosotros habíamos ganado una licitación que hizo Carnival Cruises para abastecer de combustible, y 15 días antes de arrancar se nos informó sobre la exclusividad y perdimos el contrato”.

Anteriormente, explica el empresario, cualquier suplidor que tenía licencia podía entregar combustible, pagaban $500 al puerto y vendían.

El acuerdo del que habla el representante de la empresa refiere a la concesión de un puerto del Atlántico con la empresa Monjasa que distribuye el bunker, y que la AMP defiende como un compromiso autónomo. La entidad se distancia del entendimiento, a pesar de que el resto de los proveedores alega que “viola la ley de puertos”.

Monjasa Chartering se inscribió en el Registro Público el 22 de noviembre de 2022. En ese mismo mes entraría en vigencia el contrato de su empresa para abastecer a la línea de cruceros para la temporada de noviembre 2022 a mayo 2023.

“Viola la ley de puertos que dice claramente que no se permite la exclusividad o monopolios en este servicio”, se queja el empresario, representante de la empresa que en el pasado suplió por seis años a la naviera.

Las consecuencias de este monopolio, según le comentó su cliente Carnival Cruises, es que la línea “pagó $2 millones más por el bunker –de $8 millones a $10 millones– por el precio que impuso Monjasa”.

Esto motivó a la línea de cruceros a hacer un cambio parcial de planes a la ruta estipulada: “decidieron no levantar todo el combustible en Panamá, solo lo necesario, y se suplieron en puertos de otros países para no elevar los costos”, detalló el ejecutivo.

Cuando busca respuestas de la AMP “se desaparece”, “no responde”, se queja. Le tiran la pelota al puerto.

El suplidor interpuso una queja ante la Autoridad de Competencia y Asuntos del Consumidor (Acodeco) para que inicie una investigación por posible monopolio. Pero aún no ha obtenido resultados.

Este medio intentó conocer los avances de la pesquisa, pero en Acodeco se negaron a brindar detalles: “se trata de una investigación confidencial”, dijeron esquivando cualquier detalle, sin proporcionar el estado del caso.

En su momento la AMP emitió un comunicado en el que se desvinculó del tema: “el puerto elige los proveedores basados en el riesgo y responsabilidad directa que asumen con el Estado”.

Torres defiende que no tiene que ver con el negocio: “Solamente me beneficio metiendo un alquiler (por las barcazas)”, señala tajante. “Ellos son los dueños del combustible, no tengo que ver con las ventas de combustible a los cruceros”, alega Torres.

La ley General de Puertos especifica (artículo 7) que debe primar un marco libre y leal de competencia entre los operadores portuarios y los proveedores de servicios a fin de fomentar el incremento de la actividad marítima, para lo cual puede “adoptar las medidas de regulación, ordenación y control que para tal fin sean necesarias conforme a lo dispuesto en esta ley”.

Durante la presente gestión comandada por Noriel Araúz como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), empresarios, abogados y vinculados a la industria de servicios marítimos auxiliares cuestionan el aparente favoritismo entre Araúz y la empresa “de su amigo Pablo Torres”, Stward Agency Inc.

Torres niega tal relación y de inmediato se distancia de Araúz. Lo describe como un simple conocido, pero no como “una persona con la que se tomaría un trago”, dice.

Pero los empresarios consultados insisten en que Araúz “no ha negado que se trata de su compadre, su amigo”, describió a este medio un ejecutivo que solicitó reserva de su identidad.

En la presente administración su empresa se ha hecho de tres contratos con la AMP que lo benefician directa o indirectamente.

Durante nuestra entrevista, Torres se presenta como una “persona más, que fundó su negocio en 2004 con mucho sacrificio y trabajo”.

“De mi boca no va a salir que te va bien según quien esté en el poder”, asevera. “Hay que trabajar”, remarca el empresario, mientras toma un sorbo de café en el restaurante donde nos encontramos.

Reconoce, no obstante, que durante la administración del entonces presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) nunca le dieron una licencia para vender bunker. Lo atribuye primero al “manejo político y trámites burocráticos”, antes que a otras razones. Pero después, reconoce que durante la gestión del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), se abrió el “tapón”.

En 2020 la AMP concedió a Stward Agency Inc, en un trámite aparentemente expedito de dos meses, la ocupación temporal del muelle 8 para los servicios de descarga de slop, carga y servicios de combustible, hasta que el astillero fuera licitado para concesión, que se logró dos años después.

En esa ocasión los reclamos se centraron en que la legislación de puertos o resoluciones vigentes de la entidad no contemplaba la figura de “autorización de ocupación”, además de la rapidez con la que la solicitud fue atendida.

Torres se defiende de las críticas y atribuye la prosperidad de sus empresas a su empeño: “los que no trabajan y se mantienen en el mismo estatus, y ven que la competencia crece, empiezan a apuntar y decir que hay amistad con el director de turno”.

En el negocio de bunkering o lanchas, “no creces por ayuda del administrador, sino porque consigues los clientes”, asevera el también primo del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Transporte de funcionarios

La AMP modificó, sin aparente justificación, el sistema de transporte a los funcionarios para inspeccionar a los buques cuando arriban a puerto panameño.

Tradicionalmente este servicio lo asumían las navieras, pero desde 2020, y por tres años consecutivos, lo hace la empresa Stward Agency Inc. Dicho alquiler lo desembolsa la AMP. Pero los pagos de horas de lancha, entre traslados y espera, se hacen desde la oficina de Segumar en Miami, Florida, Estados Unidos de la AMP.

El compromiso consiste en el alquiler de la lancha por 150 horas mensuales. El primer contrato se pactó por el período entre el 16 de junio al 31 de diciembre de 2020 por la suma de $36.750 al mes, a razón de $245 por hora, sumando $238.875. Además, el contrato establece la posibilidad de aprobar adendas ilimitadas.

Las siguientes dos contrataciones, la A-3001 de 2021, y la 3003 de 2022, bajo las mismas condiciones generales elevan la cifra a $441.000, a razón de 1.800 horas de servicio, esta vez anuales. Igualmente con la posibilidad de que la entidad marítima pueda autorizar horas adicionales para servir en el Atlántico y en el Pacífico.

El acuerdo fue demandado en 2022 ante el Ministerio Público por lo que podría interpretarse como un “escenario de preferencia” en las contrataciones de la AMP, sin embargo, aún no hay un resultado definitivo de la investigación judicial.

Al capitán Rafael Botello, dueño de la empresa Oceanic Supply and Transport Inc., se le nota decepción e impotencia en la cara.

La Fiscalía Anticorrupción desestimó una querella penal por posible delito contra la administración pública que involucraba a los funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que resultasen responsables, por haber proferido un “constante hostigamiento e inspecciones” contra su empresa que lo llevaron a la quiebra técnica.

Se ve devastado. Durante nuestro encuentro en una cafetería de la capital describió que la empresa familiar que abrió con tanta ilusión, dedicada a la recolección de desechos oleosos a los barcos que cruzan el Canal de Panamá, solo duró un año y medio. En ese tiempo, dice, contó 11 inspecciones de la AMP, “algunas fuera de la norma”.

Según el capitán Botello, la AMP actuó como un instrumento de su competencia. En un inicio, habría narrado en la querella, su competidor le pidió llegar a un acuerdo en los precios que prestaba su empresa, ya que eran muy bajos y “dañaban el mercado”. Él no aceptó.

Según la demanda, luego de esta conversación, la competencia le hizo una oferta para comprar su barco por $450.000. El ofrecimiento venía acompañado de lo que el capitán interpretó como una amenaza: “me dijo que lo pensara bien, porque había visto quebrar muchas empresas en este tipo de negocios”, recuerda Botello.

El afectado relaciona que luego de esa reunión empezaron las inspecciones.

La segunda propuesta para comprar su nave, Gilgal, provino de Pablo Torres, propietario de Stwart Agency, Inc, dedicada al transporte y suministro de combustible. Esta vez el ofrecimiento fue por $650.000, pero tampoco accedió.

“Me amenazó: No te preocupes, si no me lo vendes ahora yo lo compro en remate judicial. Cuando te dicen eso es porque tienen todas las de ganar”, repite Botello.

Decepcionado de la situación el marino califica “en decadencia” el servicio marítimo auxiliar de Panamá. Afirma que las personas que están dentro del negocio evitan el ingreso de otros; son los mismos de siempre. “Cuando saben que hay nuevos integrantes empiezan a mover sus fichas, aguanta esto, sácalo de ahí”, como le sucedió a él.

Botello manifiesta que este tipo de prácticas que limitan la actividad a unos cuantos, derivan en precios más caros y deterioran la calidad del servicio que reciben los clientes. Pablo Torres, señala Botello, “agarró más poder en esta administración. De repente un amigo de mayor confianza llegó a la administración”.

Torres reconoce a La Estrella de Panamá que se reunió con Botello, “pero sin amenazas”. Cuenta que fue Botello quien le ofreció el barco a la venta. “Yo le dije que a mí me interesaba entrar al negocio de desechos”, admite Torres.

En un momento “Botello había aceptado vender. Me llamó por teléfono y me dijo que se quería quedar con el 20%. Yo respondí que mis socios no querían más participantes, que de esa forma no querían entrar al negocio”, resume Torres.

“Mi barco se pudrió, tuve que venderlo. Me quebraron”, se lamentó Botello.

Las inspecciones en el campo marítimo ocurren en todas partes del mundo y con cierta regularidad. “Lo que debe existir son reglas claras en cuándo procede y qué tipo de derechos tiene un comerciante para defenderse cuando percibe abuso de un funcionario”, pone en perspectiva Fernando Solórzano, exdirector de Marina Mercante de la AMP. La digitalización evitaría este tipo de presuntos abusos. “Para que haya paz social debe haber responsabilidad de las autoridades dirigida a lo que se puede y no se puede hacer”, zanja Solórzano.