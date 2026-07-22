La Asamblea Nacional enfrenta una crisis de confianza​

La percepción negativa también alcanza la evaluación de la gestión de Jorge Herrera como presidente saliente de la Asamblea Nacional. El 72,3% la califica negativamente: 54,8% como mala y 17,5% como muy mala. Solo el 16% la evalúa positivamente.Los resultados forman parte de la más reciente encuesta Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y <b>La Estrella de Panamá</b>. El estudio incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera.