La Asamblea Nacional enfrenta una crisis de confianza​

La Asamblea Nacional registra en julio su peor evaluación ciudadana en la serie de mediciones de Vea Panamá. El 72,9% de los encuestados califica negativamente la actuación del Legislativo, frente al 68,3% registrado en abril. La evaluación “muy mala” sube de 12,5% a 15,5%, mientras la categoría “mala” pasa de 55,8% a 57,4%. En contraste, la evaluación positiva agregada baja de 27,9% a 22,1%. La categoría “buena” retrocede de 25,6% a 21%, mientras “muy buena” pasa de 2,3% a 1,1%. El porcentaje de quienes no saben o no responden aumenta de 3,7% a 5%.

La percepción negativa también alcanza la evaluación de la gestión de Jorge Herrera como presidente saliente de la Asamblea Nacional. El 72,3% la califica negativamente: 54,8% como mala y 17,5% como muy mala. Solo el 16% la evalúa positivamente. Los resultados forman parte de la más reciente encuesta Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá. El estudio incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera.

La encuesta se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara, con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar. La muestra incluyó más de 30 distritos y 70 corregimientos, con una distribución de 50% de hombres y 50% de mujeres. El estudio tiene un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza de 95%. Los resultados se comparan con la medición realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026.

Transparencia y menos privilegios, las principales demandas