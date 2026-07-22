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La Asamblea Nacional enfrenta una crisis de confianza​

La Asamblea Nacional registra en julio su peor evaluación ciudadana en la serie de mediciones de Vea Panamá.
La Asamblea Nacional registra en julio su peor evaluación ciudadana en la serie de mediciones de Vea Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 23/07/2026 00:00
La desaprobación a la actuación del Legislativo sube a 72,9%, mientras la ciudadanía reclama transparencia, menos privilegios y una mayor conexión con sus necesidades

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La Asamblea Nacional registra en julio su peor evaluación ciudadana en la serie de mediciones de Vea Panamá. El 72,9% de los encuestados califica negativamente la actuación del Legislativo, frente al 68,3% registrado en abril.

La evaluación “muy mala” sube de 12,5% a 15,5%, mientras la categoría “mala” pasa de 55,8% a 57,4%.

En contraste, la evaluación positiva agregada baja de 27,9% a 22,1%. La categoría “buena” retrocede de 25,6% a 21%, mientras “muy buena” pasa de 2,3% a 1,1%. El porcentaje de quienes no saben o no responden aumenta de 3,7% a 5%.

La percepción negativa también alcanza la evaluación de la gestión de Jorge Herrera como presidente saliente de la Asamblea Nacional. El 72,3% la califica negativamente: 54,8% como mala y 17,5% como muy mala. Solo el 16% la evalúa positivamente.

Los resultados forman parte de la más reciente encuesta Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá. El estudio incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera.

La Asamblea Nacional enfrenta una crisis de confianza​
La Asamblea Nacional enfrenta una crisis de confianza​

La encuesta se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara, con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar. La muestra incluyó más de 30 distritos y 70 corregimientos, con una distribución de 50% de hombres y 50% de mujeres.

El estudio tiene un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza de 95%. Los resultados se comparan con la medición realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026.

Transparencia y menos privilegios, las principales demandas

Para mejorar la imagen de la Asamblea Nacional, el 25,4% de los encuestados considera que debe ser más transparente y eficiente con el uso de los recursos.

El 21,4% pide reducir los privilegios y gastos de los diputados, mientras que el 19,7% reclama la aprobación de leyes que beneficien más a la población.

Otro 16,6% considera necesario escuchar más a los ciudadanos y rendir cuentas, y 15,3% pide que los diputados trabajen más y reduzcan las peleas y confrontaciones.

Los resultados muestran que la ciudadanía no solo desaprueba la actuación de la Asamblea Nacional, sino que también identifica con claridad las principales vías para recuperar credibilidad: transparencia, reducción de privilegios, rendición de cuentas y una labor legislativa más conectada con las necesidades de la población.

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