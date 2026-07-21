La desaprobación a Mulino baja levemente, pero la desconfianza aumenta

La desaprobación a la gestión del presidente José Raúl Mulino se modera ligeramente en julio, después del pico registrado en abril, pero la reducción no se traduce en una recuperación de la confianza ciudadana ni en una visión más optimista sobre el futuro del país. El 77,6% de los panameños califica como “mala” o “muy mala” la gestión del Ejecutivo, según la más reciente medición de Vea Panamá, la verdad en cifras, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá. El resultado representa una reducción de 3,2 puntos porcentuales frente a abril, cuando la evaluación negativa alcanzó el 80,8%. La disminución, sin embargo, no implica una recuperación general de la percepción ciudadana sobre el Gobierno. Al revisar la composición de las respuestas, la calificación “muy mala” aumentó de 24,8% en abril a 26,1% en julio. La categoría “mala” fue la que registró la reducción más importante, al pasar de 56% a 51,5%. La evaluación positiva también retrocedió ligeramente. Las respuestas “buena” y “muy buena” sumaron 17,9% en julio, frente a 18,4% en abril. La categoría “buena” pasó de 17,1% a 16,8%, mientras que “muy buena” bajó de 1,3% a 1,1%. También aumentó el porcentaje de personas que no sabe o no responde, de 0,7% en abril a 4,5% en julio.

La percepción sobre el rumbo se mantiene negativa

La ligera moderación de la desaprobación no cambia la percepción general sobre el rumbo del Gobierno. El 79,5% de los encuestados considera que el Gobierno va por “mal camino”, una proporción prácticamente igual a la registrada en abril, cuando alcanzó el 79,3%. La percepción positiva sobre el rumbo del Gobierno disminuyó de 15,5% a 14,3%. El porcentaje de personas que no sabe o no responde aumentó de 5,1% a 6,2%. En términos generales, cerca de ocho de cada diez personas consultadas mantiene una percepción negativa sobre el rumbo del país y la gestión del Ejecutivo.

La desconfianza llega a su nivel más alto

El indicador de confianza muestra un deterioro mayor entre abril y julio. El porcentaje de personas que expresa un nivel de confianza “bajo” o “muy bajo” en el Gobierno aumentó de 66,5% a 69,4%. Se trata del nivel más alto registrado en la serie de mediciones. La categoría de confianza “muy baja” subió de 21,9% a 27,1%, mientras que la confianza “baja” disminuyó de 44,6% a 42,3%. En el otro extremo, la confianza “alta” o “muy alta” pasó de 3,6% a 4,4%. El nivel moderado de confianza, en tanto, bajó de 29,7% a 25,6%. Los resultados reflejan una percepción ciudadana que combina una ligera reducción de la desaprobación presidencial con una persistencia de la percepción negativa sobre el rumbo del Gobierno y un aumento de la desconfianza.

Una medición con cobertura nacional