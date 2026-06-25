La guerra contra las VPN por piratería deportiva llega a Panamá

Una solicitud de asistencia judicial internacional remitida por el Tribunal Judicial de París llegó a la Corte Suprema de Justicia de Panamá para notificar a NordVPN S.A., una sociedad anónima inscrita en el país desde 2020, dentro de un proceso promovido por la Asociación de la Liga de Fútbol Profesional de París. De acuerdo con el sistema de reparto de expedientes del Órgano Judicial, el caso fue asignado el 15 de junio de 2026 al despacho de la magistrada María Cristina Chen Stanziola. El trámite se desarrolla en la Sala Cuarta de Negocios Generales bajo la figura de asistencia judicial internacional. La documentación disponible en el reparto judicial identifica como solicitante a la Asociación de la Liga de Fútbol Profesional de París y como parte denunciada a la sociedad NordVPN S.A. Sin embargo, el expediente público no detalla las pretensiones de la demanda ni el contenido de las resoluciones emitidas por la justicia francesa. No obstante, la diligencia judicial coincide con una ofensiva legal anunciada meses antes por LALIGA contra plataformas, servicios y herramientas tecnológicas que, según la organización, facilitan el acceso a retransmisiones ilegales de partidos de fútbol. Una ofensiva contra el ecosistema de la piratería

En una nota de prensa divulgada el 25 de marzo de 2026, LALIGA informó que obtuvo en Francia “uno de los avances judiciales más relevantes de los últimos años en la lucha contra la piratería audiovisual”, tras la adopción de siete resoluciones por parte del Tribunal Judicial de París. Según la organización deportiva, las decisiones permiten actuar contra 35 sitios que retransmitían ilegalmente encuentros de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION en territorio francés. La entidad destacó que el alcance de las medidas no se limita a los sitios web señalados, sino que se extiende a la infraestructura tecnológica utilizada para facilitar el acceso a esos contenidos. “La relevancia de estas resoluciones no reside solo en el número de sitios afectados, sino en el hecho de que el tribunal ha validado un enfoque que alcanza a todo el ecosistema técnico que hace posible la piratería”, indicó LALIGA.

La organización añadió que las medidas abarcan “proveedores de acceso a internet, DNS alternativos, servicios VPN, infraestructuras CDN y servicios de proxy”, con el objetivo de actuar no solo contra las páginas visibles para los usuarios, sino también contra los sistemas que permiten su funcionamiento. NordVPN entre las empresas mencionadas La nota de prensa identifica de manera expresa a varias empresas tecnológicas alcanzadas por las decisiones judiciales francesas. “Entre los pronunciamientos más destacados figura la resolución contra Cloudflare (...) así como las decisiones dirigidas a Google Public DNS, Quad9, NordVPN, Surfshark, CyberGhost, ExpressVPN y Proton VPN”, señaló LALIGA. La organización sostuvo además que “la justicia francesa reconoce una vez más la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos en todo el proceso del fraude audiovisual, puesto que facilitan el acceso a contenidos ilícitos a través de sus infraestructuras”. Aunque la nota de prensa menciona a NordVPN entre las compañías alcanzadas por las resoluciones, no especifica las obligaciones concretas impuestas a cada empresa ni detalla las medidas particulares ordenadas por el tribunal.

Una sociedad inscrita en Panamá

Datos del Registro Público muestran que NordVPN S.A. fue inscrita en Panamá el 16 de julio de 2020 como sociedad anónima. La empresa mantiene estatus vigente y registra domicilio en el distrito de Panamá. La solicitud recibida por la Corte Suprema constituye un mecanismo de cooperación judicial internacional mediante el cual una autoridad extranjera solicita apoyo para realizar actuaciones procesales fuera de su jurisdicción, como la notificación de personas naturales o jurídicas.

Un precedente que sigue en expansión