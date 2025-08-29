La oratoria como herramienta de resocialización de jóvenes privados de libertad

El objetivo de proporcionar herramientas para facilitar la futura reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), adscrito al Ministerio de Gobierno desarrolló la segunda edición del concurso de oratoria “Más allá de los muros: juventud que persevera y avanza”.

“Era un reto porque es algo que me ayuda a mí personalmente, y es algo que me va a ayudar a crecer y a darle una buena imagen a las personas que no creen en mí”, dijo el representante del Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera, quien se alzó con el primer lugar de la competencia.

Durante su discurso, el joven destacó la importancia de superar las dificultades para alcanzar las metas. “No debemos permitir que el pasado sea un obstáculo y las dificultades límites para lograr los sueños”, expresó

En el concurso participaron menores representando a cinco centros de custodia y cumplimiento del país:

- Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina, en Pacora, provincia de Panamá.

- Centro de Cumplimiento de Menores de Pacora.

- Centro de Cumplimiento Basilio Lakas, en Colón.

- Centro de Cumplimiento de Menores de Herrera.

- Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granados Hijo, en David, Chiriquí.

Ysatis Forte, subdirectora del IEI, indicó que el evento contribuye al desarrollo de habilidades en los participantes. Forte señaló que este tipo de actividades genera confianza en los jóvenes, lo cual facilita su integración a la sociedad, de acuerdo a informaciones del Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv).

El segundo y tercer lugar fueron para los representantes del Centro de Custodia Aurelio Granados Hijo de Chiriquí y el Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina de Tocumen, respectivamente.

Los participantes y sus familiares recibieron obsequios de patrocinadores, incluyendo útiles escolares, ropa y alimentos.