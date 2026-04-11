Las 5 noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 11 de abril

Accidente en Chepo deja varios heridos tras choque entre bus y cisterna

Un fuerte accidente de tránsito en Chepo, provocado por la colisión entre un bus y un camión cisterna, dejó al menos siete personas heridas, generando alarma entre conductores y residentes del área.

El impacto obligó la movilización de equipos de emergencia para atender a los afectados y controlar la situación en la vía, mientras se investigan las causas del hecho.

Actuación de la Contraloría genera polémica en diligencia del Ministerio Público

La presencia del contralor durante una diligencia del Ministerio Público ha desatado cuestionamientos sobre los límites de su intervención en procesos judiciales.

El hecho abrió un debate legal y político en torno a la autonomía de las investigaciones y el rol que deben tener las instituciones en casos sensibles.

MEF busca reformar ley de sociedades para mayor control y transparencia

El Ministerio de Economía y Finanzas impulsa cambios a la normativa de sociedades con el objetivo de ordenar el manejo de las acciones al portador y fortalecer la transparencia del sistema corporativo.

La iniciativa apunta a modernizar el marco legal y alinearlo con estándares internacionales en materia financiera.

MiBus activa nuevo servicio en Villa Zaita: así funcionará la conexión

El sistema de transporte MiBus inició operaciones en el intercambiador del Metro en Villa Zaita, incorporando una nueva conexión para mejorar la movilidad de los usuarios.

La medida busca facilitar los traslados, reducir tiempos de espera y optimizar la integración entre bus y metro en esta zona de alta demanda.

Bono permanente CSS 2026: estos jubilados quedarán fuera del pago de abril

La Caja de Seguro Social confirmó que no todos los jubilados y pensionados recibirán el bono permanente en abril, ya que el beneficio está dirigido a un grupo específico que cumple con ciertos criterios.

Entre los excluidos se encuentran quienes ingresaron recientemente al sistema, lo que ha generado dudas entre beneficiarios sobre su elegibilidad.