Las noticias que están dando de qué hablar hoy | 6 de abril

<b>ATTT defiende el polémico 'Con paso firme'</b>La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) salió a ponerle el pecho a la controversia por el lema 'Con paso firme' en las nuevas placas vehiculares 2026-2030.Según la entidad, el diseño no tiene nada de novedoso en el fondo: históricamente las placas han incluido frases o lemas. Sin embargo, el ruido no es casual.El debate gira en torno a si se trata de un mensaje institucional... o un guiño político del gobierno de turno.Mientras tanto, el tema sigue escalando en redes y en la calle.<b>Semana Santa deja muertos y miles de atenciones</b>El operativo de Semana Santa cerró con un saldo que enciende alertas:3 víctimas fatales y más de 4,800 atenciones médicas en todo el país.Las cifras reflejan el alto movimiento de personas durante estos días, así como los riesgos asociados a accidentes, emergencias médicas y desplazamientos masivos.Aunque el número de atenciones evidencia capacidad de respuesta, también deja claro que cada año el reto se repite.<b>Irán confirma muerte clave y sube la tensión</b>En el escenario internacional, Irán confirmó la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Khademi, en medio de un contexto cada vez más tenso con Estados Unidos.Teherán apunta a sus enemigos —incluidos EE.UU. e Israel— como responsables, lo que eleva el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.<b>Irán desafía a Trump y rechaza negociar</b>Como si fuera poco, el gobierno iraní endureció su postura frente a Donald Trump, dejando claro que no negociará bajo presión ni ultimátums.El choque entre ambas potencias sigue subiendo de tono, con advertencias, amenazas y un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.<b>Universidad de Panamá impulsa innovación agrícola</b>En medio de las tensiones, hay espacio para avances. La Universidad de Panamá inauguró un laboratorio agrícola en ambiente controlado, enfocado en investigación y formación.El proyecto permitirá cultivos sostenibles, producción constante y el desarrollo de más de 25 rubros adaptados a este modelo.Una apuesta que busca modernizar el sector y fortalecer la seguridad alimentaria.