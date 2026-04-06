Las noticias que están dando de qué hablar hoy | 6 de abril

ATTT defiende el polémico “Con paso firme”

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) salió a ponerle el pecho a la controversia por el lema “Con paso firme” en las nuevas placas vehiculares 2026-2030.

Según la entidad, el diseño no tiene nada de novedoso en el fondo: históricamente las placas han incluido frases o lemas. Sin embargo, el ruido no es casual.

El debate gira en torno a si se trata de un mensaje institucional... o un guiño político del gobierno de turno.

Mientras tanto, el tema sigue escalando en redes y en la calle.

Semana Santa deja muertos y miles de atenciones

El operativo de Semana Santa cerró con un saldo que enciende alertas:

3 víctimas fatales y más de 4,800 atenciones médicas en todo el país.

Las cifras reflejan el alto movimiento de personas durante estos días, así como los riesgos asociados a accidentes, emergencias médicas y desplazamientos masivos.

Aunque el número de atenciones evidencia capacidad de respuesta, también deja claro que cada año el reto se repite.

Irán confirma muerte clave y sube la tensión

En el escenario internacional, Irán confirmó la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Khademi, en medio de un contexto cada vez más tenso con Estados Unidos.

Teherán apunta a sus enemigos —incluidos EE.UU. e Israel— como responsables, lo que eleva el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

Irán desafía a Trump y rechaza negociar

Como si fuera poco, el gobierno iraní endureció su postura frente a Donald Trump, dejando claro que no negociará bajo presión ni ultimátums.

El choque entre ambas potencias sigue subiendo de tono, con advertencias, amenazas y un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Universidad de Panamá impulsa innovación agrícola

En medio de las tensiones, hay espacio para avances. La Universidad de Panamá inauguró un laboratorio agrícola en ambiente controlado, enfocado en investigación y formación.

El proyecto permitirá cultivos sostenibles, producción constante y el desarrollo de más de 25 rubros adaptados a este modelo.

Una apuesta que busca modernizar el sector y fortalecer la seguridad alimentaria.