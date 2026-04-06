ATTT defiende lema ‘Con paso firme’ en nuevo diseño de placas 2026-2030

Sin rodeos, el funcionario defendió la institucionalidad del proceso y dejó un mensaje directo:el diseño fue autorizado y aprobado por la ATTT, por lo que cumple con los procedimientos establecidos.

Durante una entrevista para Telemetro Canal 13 , el director de la ATTT salió a defender de las críticas por el uso de la frase “Con paso firme” , señalada por algunos sectores como un eslogan con tinte político.

“Nos enfocamos en lo que no es relevante”

El diseño de las nuevas placas vehiculares 2026-2030 en Panamá volvió a encender el debate público, pero desde la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la postura es clara: la prioridad no es el lema, sino que los autos estén identificados en las calles.

Pero más allá del ruido político, lanzó una advertencia que cambia el foco del debate: “Tenemos 16 mil vehículos en la calle sin placa”.

El verdadero problema: autos sin identificar

Mientras la discusión gira en torno al diseño, la ATTT pone sobre la mesa un tema más delicado: miles de vehículos circulan sin identificación, lo que según el propio director representa un riesgo real para la seguridad.

¿Política o tradición?

La polémica no es nueva. A lo largo de la historia, Panamá ha utilizado distintos lemas en sus placas vehiculares, como “Puente del Mundo” o “Soberanía total”, lo que según la ATTT

demuestra que no se trata de una práctica inédita.

Sin embargo, el matiz actual genera incomodidad:la frase coincide con el discurso del gobierno de turno, lo que ha alimentado críticas sobre una posible politización de un elemento público.

“La placa es bonita... y funcional”

En medio del debate, el director incluso defendió el aspecto visual del diseño:

“La gente dice que la placa está fea, yo pienso que es bonita... lo importante es que sea visible”.

Un comentario que, lejos de apagar la polémica, evidencia la desconexión entre la percepción ciudadana y la postura oficial.

Una discusión que apenas comienza

Mientras el alcalde capitalino Mayer Mizrachi se desmarca señalando que la responsabilidad recae en la ATTT, el tema sigue escalando en la conversación pública.

Al final, la pregunta queda en el aire:¿es solo un diseño más... o una línea borrosa entre gestión pública y mensaje político?