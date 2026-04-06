ATTT defiende lema ‘Con paso firme’ en nuevo diseño de placas 2026-2030

Pero más allá del ruido político, lanzó una advertencia que cambia el foco del debate: <i><b>'Tenemos 16 mil vehículos en la calle sin placa'.</b></i><b>El verdadero problema: autos sin identificar</b>Mientras la discusión gira en torno al diseño, la ATTT pone sobre la mesa un tema más delicado: miles de vehículos circulan sin identificación, lo que según el propio director representa un riesgo real para la seguridad.<b>¿Política o tradición?</b>La polémica no es nueva. A lo largo de la historia, Panamá ha utilizado distintos lemas en sus placas vehiculares, como 'Puente del Mundo' o 'Soberanía total', lo que según la ATTTdemuestra que no se trata de una práctica inédita.Sin embargo, el matiz actual genera incomodidad:la frase coincide con el discurso del gobierno de turno, lo que ha alimentado críticas sobre una posible politización de un elemento público.<i><b>'La placa es bonita... y funcional'</b></i>En medio del debate, el director incluso defendió el aspecto visual del diseño:<i><b>'La gente dice que la placa está fea, yo pienso que es bonita... lo importante es que sea visible'.</b></i>Un comentario que, lejos de apagar la polémica, evidencia la desconexión entre la percepción ciudadana y la postura oficial.<b>Una discusión que apenas comienza</b>Mientras el alcalde capitalino Mayer Mizrachi se desmarca señalando que la responsabilidad recae en la ATTT, el tema sigue escalando en la conversación pública.Al final, la pregunta queda en el aire:¿es solo un diseño más... o una línea borrosa entre gestión pública y mensaje político?