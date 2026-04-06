Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones en México

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que advierte sobre la gravedad de la crisis de personas desaparecidas en el país.

Gobierno cuestiona el informe y su metodología

Además, criticó que el análisis se basa en datos de solo algunos estados y en periodos anteriores, lo que según dijo distorsiona el panorama nacional.

Sheinbaum también defendió que su administración ha trabajado con colectivos de víctimas y ha impulsado acciones para enfrentar este delito, rechazando que el informe represente la situación bajo su gobierno.

ONU alerta sobre crisis de desapariciones

El informe del comité advierte que en México existe un contexto de desapariciones que podría alcanzar niveles de crímenes de lesa humanidad, señalando posibles responsabilidades del Estado por acción, omisión o permisividad.

Además, destaca que el país concentra una proporción significativa de casos a nivel global, con cientos de acciones urgentes registradas en los últimos años.

Actualmente, las cifras oficiales superan las 130,000 personas desaparecidas, lo que ha encendido alertas internacionales y presión sobre el gobierno mexicano.

Choque entre narrativa oficial y organismos internacionales

El rechazo del Ejecutivo no es aislado. La Secretaría de Relaciones Exteriores también calificó el informe como parcial, mientras que desde organismos internacionales y colectivos de víctimas se insiste en que el problema es estructural y requiere mayor reconocimiento.

Este choque evidencia una tensión creciente: por un lado, el gobierno defiende sus avances; por otro, la comunidad internacional advierte que la crisis sigue siendo profunda y persistente.