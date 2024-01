Las señales que Panamá debe ver para evitar una crisis de seguridad

“Coger droga en Panamá de qué nos sirve, no tenemos la capacidad de restablecer la seguridad en el país internamente”, reflexiona el mayor retirado.

“Se delimitan instituciones, ámbitos o espacios territoriales en lo que la ley no puede funcionar como debiera”, describe entre otras. ¿Cuáles de estas señales están presentes en Panamá?

“Hay que ponerse en los zapatos de Ecuador y de El Salvador, el pueblo exige resolver la criminalidad, no importa a costa de qué.

De igual forma, recordó que Ecuador fue el tercer país que más droga decomisó en 2022, pero no vieron que les venía una explosión interna.

El crimen de ‘Yeyín’ no sólo se trata de un hecho macabro, sino también de un mal síntoma de la sociedad. Un asesinato al estilo de los carteles mexicanos y colombianos encargados del tráfico de drogas.

Los sicarios no se conformaron con perpetrar el crimen. Dos videos se publicaron en redes sociales. En uno aparece la víctima amordazado en una habitación y atado de manos y pies. ¿Cómo te llamas? se escucha la voz de uno de sus captores: “Yeyín”, respondió entre dientes, con su apodo. Aunque su nombre era Luis Ariel Moreno Ramírez. Tenía 18 años.

Un perro callejero deambula con una cabeza humana en el hocico. La custodiaba celosamente para que no se la arrebataran. Pero, parece haberse hastiado y la abandonó en una vereda del sector de La Providencia, corregimiento de Belisario Porras, en San Miguelito.

Evolución de las pandillas en Panamá

Hace dos décadas se tenía un concepto más austero de estos grupos. Dedicadas a robos, hurtos, algunas al sicariato, aunque siempre han mantenido una función como articuladores del narcotráfico.

Lo relevante, es que ahora dominan dos bandas criminales que han cambiado de ser subordinadas a subcontratadas de los carteles mexicanos y colombianos. Tienen sus conexiones con los carteles extranjeros y se asocian con otras pandillas locales para ejecutar tareas específicas, aunque mantienen su identidad como grupos separados.

De esta forma prestan distintos servicios como: cobrar un porcentaje por cada kilo de droga que mueven, por ‘derecho’ a desembarcar los bultos en su territorio, por almacenar y después esconder la mercancía en contenedores para exportarla.

Lo anterior es un ejemplo de cómo, a pesar de los programas gubernamentales quinquenales para combatir a las pandillas, éstos no han detenido su profesionalización y poder, ya sea dentro de las cárceles o fuera de ellas.

En Panamá se ha ensayado la idea de pacificar los barrios a través de programas de resocialización y pagos mensuales o “becas” para sus participantes, pero sin una fiscalización científica sobre su efectividad o impacto.

“Recientemente se aprobó una política criminológica, que entre otras medidas, contempla el nombramiento de especialistas en la materia en varias instituciones, pero sin tener en cuenta el campo real y la capacitación”, manifestó a ‘La Decana’ un profesional vinculado a la especialidad que solicitó omitir su identidad.

Por su experiencia de trabajo en las calles y en los guetos de la ciudad, el criminólogo Marco Aurelio Álvarez conoce de primera mano el entorno en el que nacen y sobreviven los delincuentes de los barrios marginados de la ciudad de Panamá.

La mayoría proviene de familias que viven del delito por generaciones. Al salir de los penales no solo reinciden sino que terminan especializados en el delito.

Lejos de cumplir sus objetivos, el sistema penitenciario propicia la corrupción, la violencia y la delincuencia en las calles y en los propios establecimientos carcelarios.

Además, en las cárceles no hay criminólogos, como tampoco lo ha sido ningún director del sistema penitenciario, solo las han dirigido abogados o policías. Los programas educativos, vocacionales y de conmutación de penas de los reclusos no funcionan con eficiencia y, no precisamente por la motivación de los afectados.

Álvarez considera que de cada 10 delincuentes que cumplen sentencias, seis resultan reincidentes. Los cuatro restantes pagan con su vida el crimen cometido (ejecuciones por venganza).

Por otra parte, la reincidencia criminal se traduce en inseguridad ciudadana e incremento de la actividad delictiva.

Álvarez sugiere la necesidad de investigar y abordar los factores que pueden estar contribuyendo a la participación desproporcionada de hombres en la comisión de homicidios.