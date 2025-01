Liza Pinzón: ‘Panamá va a requerir de un buen equipo de diplomáticos’

Varias de las últimas designaciones realizadas en el servicio exterior, por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, han reavivado nuevamente los cuestionamientos por la falta de experiencia o de preparación de los embajadores y cónsules nombrados como representantes del país ante gobiernos extranjeros. La designación a finales de 2024 de Eddy Rodríguez como embajador de Panamá en Nicaragua, con una formación académica de secundaria básica y limitada experiencia diplomática y la reciente y errática participación ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, de Alonso Correa Miguel; embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante la República de la India y de Guido Juvenal Martinelli Mérida, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, han encendido las alertas del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera. En tal sentido, la presidenta de esta organización, Liza Romina Pinzón, frente a temas como la permanencia de Panamá en listas grises y la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de “recuperar” el Canal de Panamá, advierte de la necesidad de que las personas designadas en los diversos cargos diplomáticos en representación del país, estén preparadas académicamente en materia de Relaciones Internacionales o que pasen por un concurso de Carrera Diplomática y Consular. Y frente al constante nombramiento de embajadores y cónsules designado por los diversos gobiernos, ya sea por afinidad familiar, amiguismo o cercanía política, el Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera comienzan a exigir la discusión y aprobación de una ley que les garantice que al menos un 40% de estos funcionarios sean de Carrera Diplomática .

¿Para ser parte del servicio exterior se requiere estar graduado de Relaciones Internacionales?

No, no necesariamente para ser parte del servicio exterior se debe estar graduado de Licenciado en Relaciones Internacionales, no necesariamente un diplomático tiene que salir de la Escuela de Relaciones Internacionales para ser designado a una embajada, porque tenemos que tomar como base que constitucionalmente el presidente de la República tiene la potestad de escoger y seleccionar el equipo de trabajo que quiere que lo acompañe, esto es así. Ahora bien los licenciados en relaciones internacionales como mi persona y como dos colegas que hoy son embajadores, tenemos la formación porque para eso nos forman, para nosotros entrar al servicio exterior panameño, debemos pasar por un concurso público de selección en la Cancillería para poder entrar. Además, a partir del 2015 con las modificaciones que se hicieron a la Ley de 1999 se extendió a otras carreras, la posibilidad de estar al servicio exterior, eso sí, deben tener un mínimo de estudios académicos para poder ser parte.

¿Y quiénes entran al concurso de Carrera Diplomática y Consular?

Todos entran a un concurso público, todos indistintamente. Tenemos a un colega que es periodista, pero él hizo una formación adicional en un postgrado con diplomados y maestrías en Relaciones Internacionales, eso es lo que establece la ley, usted en un concurso público puede entrar y valga la redundancia, concursar por ese puesto de trabajo e iniciar con un rango como tercer secretario. Por eso es que usted ve colegas que tienen una hermosa trayectoria como el Doctor Honoris Causa, Edwin Cuevas que es periodista, pero él hizo una formación adicional, entra al concurso junto con otros colegas de Relaciones Internacionales y pasa todo un proceso, que no es fácil.

¿Sin embargo, los gobiernos, persisten en nombrar en el servicio exterior a familiares, amigos y allegados políticos, qué opina de esto que se da en cada nuevo gobierno?

La verdad es que como jefe de cartera usted va a seleccionar o por lo menos mira a esas personas de confianza para que puedan hacer un trabajo o un diálogo con una instrucción, obviamente para nosotros dentro de eso aspiramos a que pongan la mirada a los colegas que son embajadores de carrera, que han entrado a un concurso, que tienen más de 15 años de experiencia y que sean tomados en cuenta y que fortalezcan aún más esa gestión. Lamentablemente las administraciones, no lo han hecho así. Hemos visto, no de ahora, estoy, segura que si hacemos un poquito de historia, recordaremos algunos comentarios y acciones desafortunadas de algunos diplomáticos que no son de carrera, que son nombramientos hechos por el presidente y que nos han dejado en una situación bastante embarazosa; entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, en ese perfil de selección.

¿A qué aspiran como diplomáticos de carrera?

Hemos visto que la diputada independiente Janine Prado está impulsando una ley que busca que un 80% de los miembros del servicio exterior sean de carrera. Ojalá que fuera así, pero viendo la realidades creemos que un mínimo de 40% para iniciar puede ser lo ideal. Nosotros tenemos nuestras aspiraciones y en su momento vamos a presentarla en la discusión de esta propuesta en el primer debate en la Asamblea. Siendo realista un 40%, nuestra aspiración es un 100%. Pero si nos vamos a las realidades políticas y las circunstancias, hay una Constitución que así lo demanda.

¿Hubo muchas críticas por las designaciones del embajador de Panamá en Nicaragua, el de Panamá en la India y del embajador de Panamá en el Reino Unido. Cree que no se designaron a las personas mejor preparadas para estos cargos?

Con relación a la designación del embajador de Panamá en Nicaragua (Eddy Rodríguez) este debe apoyarse obviamente en la experiencia, en las competencias y habilidades que tienen los diplomáticos de carrera en esta embajada y que puedan entonces ayudarlo a una muy buena gestión con las instrucciones que se deriven de ella por parte del señor presidente. Con relación a comparecencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de los embajadores en la India y el Reino Unido, yo estuve allí. Estábamos muy contentos porque el colega Diomedes Carles, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante la República de Trinidad y Tobago, aunque no es diplomático por concurso, fue seleccionado, él fue director de protocolo y ceremonial del Estado, es un profesional en Relaciones Internacionales y fue seleccionado por el presidente, lo cual aplaudimos. Así como la designación de Isbeth L. Quiel Murcia, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Panamá ante el Reino de Marruecos; ella es profesional en Relaciones Internacionales, hizo el proceso porque así lo quiso por muchos años y entró al concurso de carrera. Cuando vemos a estos dos excelentes profesionales obviamente llegamos con una emoción muy grande, porque en realidad son dos colegas de Relaciones Internacionales que van a cumplir un rol fundamental y que tienen la pericia, las competencias, las habilidades y las capacidades por su trayectoria dentro del servicio exterior y dentro de Cancillería. Cuando vimos lo ocurrido (en la comparecencia del embajador de la India y del Reino Unido) fue lamentable sucedido, quedamos pues es estado de shock, muy muy sorprendida, porque no solamente son las competencias que se requieren, sino una preparación para ese puesto, pero es una representación, es una selección del señor presidente que así se lo permite la Constitución. Reforzar esas competencias obviamente va a ser difícil en un periodo muy corto, entonces también hay que mirar eso, todos los comentarios que se han dado a raíz de esto es una reflexión muy profunda de qué realmente queremos nosotros como país, qué queremos para estas negociaciones y sobre todo en países que son claves para Panamá.

¿En Europa se requiere gente capacitada y preparada para afrontar las exigencias de que Panamá sea excluida de las listas de paraísos fiscales?

Por supuesto que sí, y Panamá está como miembro no permanente, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entonces, estos son temas importantísimos que deben tratarse. La misma ley establece un acompañamiento en ese proceso, es más, el señor presidente tuvo una reunión con todos los que han sido seleccionados como embajadores para poder tener esa preparación. Cuando vemos estos casos (con falta de preparación en Relaciones Internacionales) yo pongo entonces la mirada en el equipo técnico que lo va a acompañar o los colegas que son de Carrera del Servicio Diplomático y Consular. Deben acogerse a eso, a ese acompañamiento reforzarse con un equipo de profesionales especialistas en el rango que le corresponde.

¿Entonces el presidente es libre de designar a quien quiera o es un tema más que todo político de que él pueda designar a amigos, familiares y aliados políticos en estos puestos?

Yo diría que es una mezcla de muchas cosas, por un lado, obviamente la persona que el señor presidente escoja para puestos claves por los mensajes que va a dar, y lo otro pues, obviamente la parte política es ineludible. Pero aspiramos a que en esa parte política también se mire quiénes son los que van a estar dirigiendo estas carteras en estos países, y tercero, obviamente que recuerden que está la Carrera Diplomática y Consular desde 1999.

¿Cuántos embajadores de carrera hay en estos momentos?

Son dos de carrera formados en Relaciones Internacionales y dos que son por concurso de Carrera Diplomática y Consular que también son de Relaciones Internacionales, son cuatro, estamos esperando que obviamente en ese proceso de selección tener a otros embajadores que faltan por nombrar. Quisiéramos pensar que en esa lista también hay más colegas que son de Carrera Diplomática y Consular y que aunque no hayan entrado en un proceso de concurso, que sean profesionales en Relaciones Internacionales como es el caso de la embajadora en Marruecos, ella es profesional licenciada en Relaciones Internacionales con toda su experiencia con maestría y entró al concurso; entonces aspiramos que también sean profesionales de Relaciones Internacionales.

¿Qué opina de la propuesta de algunos sectores políticos de que un porcentaje de lo recaudado por algunos consulados pase a las arcas del Estado?

Hay dos tipos de consulados, el consulado general y el consulado que es de Marina Mercante el cual está bajo el paraguas de la Autoridad Marítima, pero sí creemos que debería hacerse una reforma, considero que un porcentaje sí debería devolverse a las arcas del Estado para una mejor gestión y administración y sobre todo con estas situaciones que tenemos de inversión a nivel nacional, por qué no hacer esa revisión. Estoy segura que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con las autoridades marítima pudieran establecer esa conversación y darse un mejor un mejor aprovechamiento de los recursos, obviamente porque también habría que mirar las situaciones en que se encuentran los consulados. Obviamente hace ruido que los salarios o los viáticos complementarios sean tan altos, pero hay que ver en qué país está designado un cónsul, hay que ver también las condiciones de vida de esos otros países.

¿Por otro lado y es un tema que está en el tapete, de qué manera debe prepararse Panamá en materia diplomática frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de recuperar el Canal de Panamá?