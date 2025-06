Los movimientos políticos de Martín Torrijos

Martín Torrijos, expresidente de la República (2004-2009), habló sobre la necesidad de crear nuevos partidos políticos que incluyan en su agenda nacional la defensa de la soberanía y la atención a las necesidades sociales que preocupan a los panameños.

“Había considerado prudente darle un año a este gobierno para que construyera su propia historia, pero ya sabemos la historia: sigue siendo la imposición, la improvisación. Ante eso, continúo con este proceso”, expresó el expresidente en entrevista dada a Radio Panamá este miércoles 18 de junio.

Torrijos reiteró la formación de proyectos que den la “certeza y esperanza de que no estamos condenados a vivir en esta mediocridad”. Además, adelantó que se ha estado reuniendo con personas que vienen del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Esta nueva organización política requiere de gente buena de distintos partidos, y de quienes no están en partidos. Preferiría no dar nombres, pues estamos con un gobierno bastante intolerante y en su momento vamos a salir al país”, agregó, anunciando que durante el transcurso de este año, podrá conocerse más sobre esta asociación emergente.

Al ser cuestionado sobre la línea ideológica que tendrá su partido, contestó que no iba a crear una organización política para que sea igual que las demás. “Va a ser diferente desde el inicio. No estoy aquí para defender los intereses económicos de nadie. A las familias no les está yendo bien”.

El descontento de Torrijos respecto a la gestión de gobierno del presidente José Raúl Mulino se relaciona, en parte, a los acuerdos establecidos entre el estado panameño y Estados Unidos, pues para el exmandatario, todo lo que el país norteamericano le ha pedido a Panamá, le ha sido concedido, como el controversial Memorándum de Entendimiento; al que Torrijos se opuso públicamente, acusándolo de “violatorio” a la soberanía nacional.

A inicios de la semana se conoció que la visa de Martín Torrijos fue revocada por Estados Unidos. A lo que el exmandatario consideró como una medida de represalia por su desaprobación a este memorándum. “Si defender los intereses de mi país y rechazar la presencia militar extranjera conlleva como consecuencia que me revoquen la visa, lo asumo con orgullo”.