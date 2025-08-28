Lotería fiscal en Panamá: ganadores del primer sorteo

Arrancó oficialmente la Lotería Fiscal, gestionada por la Dirección General de Ingresos. Este jueves 28 de agosto, en Los Andes Mall, se desarrolló el primer sorteo.

La gran sorpresa es que hubo una doble ganadora de 10 mil dólares. Así es, este premio se fue hasta la provincia de Veraguas y la ganadora fue Oris Puga. En total, fueron 25 ganadores de este primer sorteo de la lotería fiscal.

Los ganadores fueron seleccionados de forma tradicional, sacando los sobres de una gran piscina. Allí estaban despositados, los sobres procedentes de diversos puntos del país.

Cada sobre extraído pasaba por un proceso de validación por parte de la Notaría, la Junta de Control de Juegos y la Dirección General de Ingresos. En su parte exterior, cada sobre debe contar con los datos de la persona: nombre completo, cédula, teléfono, dirección residencial y correo electrónico.

Ganadores del primer sorteo de la Lotería Fiscal

A continuación, los ganadores de 10 mil dólares

- Oris Puga (20 mil dólares)

- Rogelio Castillo

- Melissa Nelson

- Yazmín Ramos

Ganadores de 5 mil dólares

- Larisa Wong Ramos

- Alberto Luis Gadeas

- Yahaira Santamaría

- Silvia García de Esquivel

- Charlene Díaz

- Eyra Mercedes Ng

- Josué Ameth De Gracia

- Isabel Concepción

- María Lorena Valenzuela

- Milagros Miranda

Ganadores de mil dólares

- Alexander McClymont

- Alfonso Tene

- Jennifer Soremson

- Norma Nelson

- Marisol Pérez

- Gustavo Velásquez

- Karol Ellis

- Norma Nelson

- José Apolinar Delgado

- Vielka Montenegro

¿Cuáles son los premios de la Lotería Fiscal del MEF?

Para promover la participación del público, el MEF ha establecido la siguiente tabla de premiación:

1- Cinco premios de $10,000 cada uno (total $50,000).

2- Diez premios de $5,000 cada uno (total $50,000).

3- Diez premios de $1,000 cada uno (total $10,000).

4- Se celebrarán al menos cuatro loterías fiscales anualmente, en fechas que determine los encargados del MEF.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Fiscal?

Según el cronograma de la DGI, el próximo sorteo de la lotería fiscal el 30 de octubre.

Sin embargo, el 23 de octubre se hará el retiro de las urnas que están distribuidas en las sedes central del MEF y de la DGI, también en Albrook Mall, Altaplaza, Atrio de Costa del Este, Balboa Boutiques, Los Andes Mall, Mega Mall, Soho City Center y Centro Comercial Los Pueblos.