Magistrada García podrá definir futuro de casación de caso New Business desde este viernes

A partir de este viernes 12 de enero la magistrada sustanciadora Ariadne García, en el recurso de casación presentado por los abogados del ex presidente, Ricardo Martinelli en el caso New Business, podrá decidir si admite o no este recurso, que definiría el futuro político y legal del ex mandatario.

Mañana jueves 11 de enero vence el término de fijación del edicto emitido para que se le corriera traslado a la magistrada sustanciadora Ariadne García, del ingreso del recurso de casación dentro del proceso seguido a Ricardo Martinelli Berrocal, Daniel Miguel Ochy, Valentín Martínez Vásquez, Iván Arturo Arrocha y Janeth Iveth Vásquez, sindicados por el delito de blanqueo de capitales.

El término de notificación a las partes intervinientes sobre el ingreso del recurso de casación presentado por Martinelli y las otras cuatro personas condenadas en el caso New Business, venció el pasado 28 de diciembre de 2023. La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó el pasado 19 de diciembre fijar el Edicto No. 331, en un lugar visible de este despacho por un término de cinco días, a fin de notificar a los interesados de su contenido.

De igual manera, esta instancia estableció un término de fijación en lista del edicto por un término de ocho días, que vencen este viernes. De acuerdo con el artículo 2439 del Código Judicial, concluido el término de fijación en lista, la Corte decidirá si el recurso reúne los requisitos descritos en la misma norma. Por ende, surtido dicho trámite, corresponde a la sustanciadora, en este momento procesal, determinar la viabilidad de su admisibilidad.

De acuerdo con el jurista Neftalí Jaén, pasados los días de la comunicación del ingreso del recurso de casación, ya la magistrada sustanciadora podrá revisar y decidir si admite o no el recurso. Explicó que si lo admite, en efecto ella debe hacer otra resolución admitiéndolo, fija esta resolución para que sea del conocimiento de los interesados y una vez que ya se desfija, queda anunciado que está admitido.

Agregó que si admite, este recurso, en buen panameño, significa que el candidato presidencial Ricardo Martinelli cogió un buen aire, porque al admitirlo, la magistrada va a entrar entonces a elaborar un proyecto para después hacerlo circular para luego entrar al fondo de la decisión.

En cambio, si no lo admite, destalló, la magistrada dirá que no lo admitió ya sea porque no tiene la formalidad o porque ya está más que sobrada que no hubo ninguna causal de nulidad que pueda aducir algunas de las partes. Manifestó que una vez que no se lo admite, recoge las firmas de las otras dos magistradas de la Sala Penal (María Eugenia López y Maribel Cornejo) y al no admitirlo, ella tendría que devolver el expediente a la instancia anterior que es el juzgado que emitió la sentencia. “Simplemente será un pronunciamiento, si lo admite sigue el proceso y si no lo admite se devuelve a la instancia anterior”, dijo.

Explicó que si no es admitido este recurso de casación, será esta instancia la que tendría que ejecutar la sentencia para que quede en firme. No obstante, previamente según Jaén, a la defensa del exmandatario le quedaría presentar un recurso de revisión y si la decisión no es revertida, entonces es cuando el Tribunal Electoral podrá decir si el candidato estará inhabilitado para correr en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, en fallo emitido el 24 de octubre de 2023, confirmó la sentencia contra en el presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, por el caso New Business, emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de causas penales el pasado 17 de julio que lo condenó 10 años y ocho meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales y al pago de $19,2 millones.