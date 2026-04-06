  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Marisol Barría aparece viva: el caso que podría liberar a los hermanos Ávila

Audiecia de recurso de revisión en el Órgano Judicial primer distrito Judicial en Chorrera, caso de dos personas detenidas por matara a una mujer que apareció viva. La Estrella de Panamá/ Erick Marciscano
Audiecia de recurso de revisión en el Órgano Judicial primer distrito Judicial en Chorrera, caso de dos personas detenidas por matara a una mujer que apareció viva. La Estrella de Panamá/ Erick Marciscano Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 06/04/2026 14:57
La audiencia judicial evalúa solicitud de revisión luego de revelarse que mujer reportada como fallecida en 1997 estaría viva, reabriendo uno de los casos más polémicos

La historia que durante casi tres décadas se sostuvo como un caso cerrado en los tribunales panameños enfrenta hoy un punto de inflexión.

Este lunes se realiza la audiencia para solicitar un recurso de revisión a favor de los hermanos César y Eloy Ávila, condenados por la presunta muerte de Marisol Barría, quien recientemente habría sido localizada con vida.

El proceso judicial que llevó a la condena de los hermanos se remonta a 1997, cuando Barría fue reportada como desaparecida y posteriormente declarada fallecida en el marco de la investigación. Sobre esa base se estructuró el expediente que derivó en la privación de libertad de ambos.

Sin embargo, el caso dio un vuelco tras conocerse información que apunta a que Barría no solo estaría viva, sino que habría sido identificada recientemente, lo que ha generado cuestionamientos profundos sobre la validez de la condena.

Recurso de revisión en el centro del debate

La audiencia de este lunes tiene como objetivo que la defensa sustente un recurso de revisión, una figura jurídica excepcional que permite reexaminar una sentencia firme cuando emergen hechos o pruebas nuevas que podrían cambiar el fallo original.

En este contexto, la presunta aparición con vida de quien fue considerada víctima constituye un elemento determinante que podría invalidar los fundamentos de la condena.

El abogado defensor ha sostenido que se trata de una de las pruebas más contundentes posibles para demostrar un error judicial, al tiempo que ha solicitado la revisión integral del proceso y la eventual liberación de los hermanos.

VIDEOS
Lo Nuevo