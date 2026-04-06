Marisol Barría aparece viva: el caso que podría liberar a los hermanos Ávila

La audiencia de este lunes tiene como objetivo que la defensa sustente un recurso de revisión, una figura jurídica excepcional que permite reexaminar una sentencia firme cuando emergen hechos o pruebas nuevas que podrían cambiar el fallo original.En este contexto, la presunta aparición con vida de quien fue considerada víctima constituye un elemento determinante que podría invalidar los fundamentos de la condena.El abogado defensor ha sostenido que se trata de una de las pruebas más contundentes posibles para demostrar un error judicial, al tiempo que ha solicitado la revisión integral del proceso y la eventual liberación de los hermanos.