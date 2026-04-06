Marisol Barría aparece viva: el caso que podría liberar a los hermanos Ávila

La historia que durante casi tres décadas se sostuvo como un caso cerrado en los tribunales panameños enfrenta hoy un punto de inflexión.

Este lunes se realiza la audiencia para solicitar un recurso de revisión a favor de los hermanos César y Eloy Ávila, condenados por la presunta muerte de Marisol Barría, quien recientemente habría sido localizada con vida.

El proceso judicial que llevó a la condena de los hermanos se remonta a 1997, cuando Barría fue reportada como desaparecida y posteriormente declarada fallecida en el marco de la investigación. Sobre esa base se estructuró el expediente que derivó en la privación de libertad de ambos.

Sin embargo, el caso dio un vuelco tras conocerse información que apunta a que Barría no solo estaría viva, sino que habría sido identificada recientemente, lo que ha generado cuestionamientos profundos sobre la validez de la condena.