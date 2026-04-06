Cuentas bloqueadas y denuncias de estafa: El oscuro giro en el caso de Taitiana Anderson

Actualmente, pesan dos denuncias ante el <b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> contra Watson: una de la propia <b>Taitiana Anderson</b> y otra de la influencer <b>Kathy Carfashion</b>. Según abogados, el caso podría tipificarse como <b>estafa agravada</b> al utilizarse redes sociales, con penas que alcanzan hasta los<b> 10 años de prisión</b> según el Código Penal.Por su parte, figuras como <b>Luis Casis </b>aclararon que su fundación nunca activó la recaudación oficial porque el equipo de Taitiana jamás entregó el diagnóstico médico ni la cotización formal solicitada.El dinero permanece retenido por la entidad bancaria, mientras el país observa con indignación el desenlace de una causa que, según las denuncias, <b>'vio la cara' </b>a la solidaridad nacional.