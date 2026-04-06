Cuentas bloqueadas y denuncias de estafa: El oscuro giro en el caso de Taitiana Anderson

“Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Nitzeira, les quiero presentar el caso de mi hermana Taitiana. Ella es paciente de hiperparatiroidismo y estamos recolectando fondos para su operación... ella quiere poder volver a ser la persona que era antes”, con estas palabras de Nitzeira Watson inició una de las campañas solidarias más movilizadoras de los últimos meses, que hoy se ha transformado en un complejo expediente judicial bajo la sombra del presunto delito de estafa. Lo que comenzó como un llamado a la fe y la solidaridad de los panameños para recaudar $37,200 destinados a una cirugía en el Norman Parathyroid Center en Tampa, Florida, ha derivado en un cruce de acusaciones y el congelamiento de los fondos. Según información obtenida por El Siglo, la cuenta bancaria donde se depositaban las donaciones fue bloqueada el pasado 1 de abril, el mismo día en que, supuestamente, sería entregado el dinero a la paciente.

El origen de los $37,000 y la cuenta comercial

Ante los cuestionamientos sobre cómo se estableció la meta económica, Watson explicó al medio que el monto surgió tras una búsqueda en internet. “Buscando en internet nos salió este hospital e hicimos el contacto... para ver si la podían operar”, señaló, añadiendo que la decisión de usar una cuenta ajena a la paciente fue por el supuesto desconocimiento tecnológico de Taitiana: “Ella me dijo: ‘Yo desconozco de esto, temas tecnológicos... haz eso tú’”. La cuenta utilizada, según admitió Watson, pertenece a su madre y está vinculada a un negocio de belleza. La justificación para usar una cuenta empresarial con aviso de operación era, irónicamente, evitar el bloqueo bancario: “Decidimos hacerlo en esta cuenta porque tiene aviso de operación; cosa que si el banco ve movimientos, no vayan a bloquear la cuenta”, comentó en la entrevista.

Uso de fondos y devoluciones de clientes

Sobre los señalamientos de haber utilizado el dinero de la colecta para gastos personales o pagar deudas de su negocio, Watson fue tajante: “Quiero aclarar que eso no es así, que los fondos no se han utilizado para gastos personales”. No obstante, reconoció que desde esa misma cuenta se realizaban devoluciones de dinero a clientes del negocio de belleza cuyas extensiones no fueron entregadas en diciembre pasado. “Se tuvo que devolver dinero porque las extensiones no llegaron... yo tengo comprobantes de que se le venían haciendo las devoluciones desde esta misma cuenta”, afirmó, alegando que el control de lo que correspondía a la operación se basaba únicamente en los mensajes de Yappy que decían: “Apoya a Taitiana”.

Inconsistencias y alertas

La polémica por el manejo de fondos para la cirugía de Anderson y las dudas sobre la transparencia de la campaña empezaron tras una transmisión en Instagram de la abogada Giovanni Ortega, mejor conocida como “Wyznick”, donde se revelaron discrepancias críticas. Primero, la relación familiar: Nitzeira Watson, quien se presentaba como hermana de Taitiana, fue señalada por la madre de la joven, Adela Davis, de no haberle consultado sobre la organización ni permitirles acceso a las cuentas bancarias. “Yo no manejo cuentas... Tatiana no tiene acceso a ninguna cuenta. Yo me daba cuenta como todo el mundo a través de las redes”, confesó Davis.

El factor médico: ¿Engaño sobre la cirugía?

La trama dio un vuelco cuando Ortega contactó al centro médico en Florida. Contrario a los $37,200 solicitados originalmente —que supuestamente incluían diálisis y estadía—, desde el nosocomio indicaron que el costo de la operación de paratiroides no excedería los $15,000. Más grave aún, el instituto aclaró que la cirugía de 30 minutos busca corregir niveles de calcio y síntomas renales, pero no trata las deformaciones óseas faciales que padece Taitiana, un punto que la campaña —apoyada por influencers y artistas panameños— omitió o manejó bajo falsas expectativas de una reconstrucción estética.

Consecuencias legales