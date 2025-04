Martinelli tras fallido viaje a Nicaragua: ‘Era una vil trampa’

Tras el fallido intento de viaje de Ricardo Martinelli a Nicaragua y el vencimiento del salvoconducto que le otorgó el Gobierno de Panamá para su salida, el expresidente calificó de “trampa” la situación.

“Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado, me estaban dando una supuesta salida y por otro lado me querían joder inventando una serie de cosas”, dijo el líder del gobernante partido Realizando Metas, luego de que este país decidiera no recibirlo, argumentado la existencia de una solicitud de alerta roja de la Interpol, que finamente fue suspendida.

A través de su cuenta de Instagram, Martinelli comentó que “con esta gente no se puede confiar”.

“Lo que te digan míralo y analízalo muy bien, porque no tienen palabra. Como no tienen palabra, tampoco son leales y son gente que te la hace a la entrada o a la salida. Me siento contento de estar aquí con ustedes y muy feliz de poder seguir sirviéndoles, porque lo que me querían hacer era matarme”, denunció el expresidente.

A la medianoche de este jueves 3 de abril, el salvoconducto otorgado a Martinelli por parte del Gobierno nacional para viajar a Nicaragua expiró, luego de una prorroga de 72 horas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de Nicaragua, ahora el expresidente se mantendrá asilado en la Embajada nicaragüense.

“Como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el Gobierno de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento”, informó la Cancillería.