Más de 10 empresas compiten por construir la ruta del café en Panamá

Un total de once empresas participó este martes en el acto de homologación de la licitación para la construcción, por 27 millones de dólares, de una carretera en Boquete, la zona cafetera del occidente de Panamá donde se produce el grano especial Geisha, el más caro del mundo.

Se trata del proyecto de Diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Ruta del Café y Segunda Entrada de Boquete, en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Las empresas presentaron este martes en una reunión virtual sus observaciones al pliego de cargos del proyecto, que contempla una carretera de 25,2 kilómetros de longitud, además de la rehabilitación de varias calles de la población de Boquete y la construcción de aceras, entre otros, como precisó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).