Más de 80 personas han muerto por influenza, según el Minsa

<b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">El Ministerio de Salud</a></b>,<b> a través del Departamento de Epidemiología,</b> confirmó que hasta la semana epidemiológica 35, que corresponde del 24 al 30 de agosto de 2025, se notificaron tres defunciones por <b>influenza</b>, para un acumulado de 85 defunciones este 2025.De las 85 defunciones, unas 73 no contaban con la vacuna y el 78 tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria, aclaró el Minsa. También se han notificado cuatro defunciones por influenza con coinfección, tres con <b>SARS-COV-2</b> y una que tenía tanto <b>Covid-19</b> y parainfluenza. <b>Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG):</b> <b>Los casos de IRAG (bronconeumonías y neumonía) </b>notificados en la semana 35 es de 309. Los casos acumulados alcanzan la cifra de 13.129.Para el<b> Zika</b> no se notifican casos en la semana 35, pero si se acumulan dos casos para el 2025.En el <b>Dengue</b> se registra un total de 11.088 casos acumulados a nivel nacional. De esa cifra, 9.835 casos son sin signos de alarma, 1.179 sobn con signos de alarma y 74 dengue graves.<b>Chikungunya </b>tiene acumulados de 17 casos. Mientras que la <b>Leishmaniasis</b> notifica de 27. Los casos acumulados para el 2025 alcanzan la cifra de 1.103.El Minsa indicó que la <b>Malaria </b>se notifican 29 casos y tiene un acumulado de 7.913 casos. Se mantiene dos defunciones de semanas anteriores, una en Panamá Este y otra en Veraguas.Para la enfermedad por <b>Virus Oropouche</b> existe la notificación de cinco casos en la provincia de Darién. Hantavirus tiene un acumulado de 18 casos en el 2025. S<b>índrome Cardiopulmonar por Hantavirus: </b> No se notifican casos en la semana 35, para un acumulado de 16 casos en el 2025.<b>Leptospirosis</b>: En lo que va del año 2025, se han acumulado 57 casos.<b>Gusano Barrenador en Humanos</b>: Los acumulados para el 2025 son de 89 casos.