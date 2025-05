Meduca exige regreso a clases y advierte: ‘No hay base legal para continuar con el paro’

El Ministerio de Educación (Meduca) emitió este jueves 15 de mayo un comunicado en el que hace un llamado directo a los maestros y profesores que mantienen paralizadas sus labores.

Además, insta a los docentes a retornar a sus centros educativos y reanudar la atención presencial a sus estudiantes.

Según la entidad, la suspensión unilateral de clases está afectando profundamente a niños, niñas y jóvenes en todo el país, quienes dependen de la continuidad del proceso educativo para construir su futuro.

“El regreso no está condicionado a un inexistente acuerdo que no tiene ningún valor legal”, advierte el comunicado, en referencia a una supuesta exigencia de firmar un finiquito de huelga, figura que —según Meduca— no existe en la legislación educativa vigente.

La institución reiteró que los educadores tienen plena libertad para reincorporarse a sus labores sin necesidad de autorización formal, y apeló al compromiso y la vocación que, asegura, han caracterizado históricamente a los docentes del país.

“Volver es un acto de vocación y responsabilidad, por tus estudiantes. Ellos te esperan”, concluye el mensaje oficial.

El llamado ocurre en medio de un contexto nacional marcado por protestas y paralizaciones en diversos sectores, en rechazo a normativas que, según gremios docentes, afectan derechos laborales y sociales adquiridos.