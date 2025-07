Meduca no contempla extender año escolar

Los docentes alrededor del país regresaron a las aulas luego de más de 80 días de paro. El gran reto ahora es recuperar el tiempo perdido y cubrir los contenidos necesarios para la formación de los estudiantes.

”Nunca han recuperado. Nunca se ha recuperado un día perdido. Hay diversas estrategias para usar el tiempo que queda con la suficiente profundidad como para que no se pierda contenido”, manifestó la ministra de Educación, Lucy Molinar, este miércoles 23 de julio en el noticiero Telemetro Reporta. Organismos internacionales como la Unesco y Unicef han sugerido extender el año escolar, pero la ministra no se ha pronunciado a favor de la propuesta. “Alargar el año para poner un par de días más es castigar al padre de familia. Es castigar al estudiante. Es castigar a esos docentes que estuvieron ahí, que son la mayoría”, apuntó Molinar.

La situación varía entre cada centro educativo. En algunos, la mayoría de los docentes se declararon en paro, mientras que en otros centros solo unos pocos o ninguno dejó de dar clases. “Nosotros con nuestros directores de centros escolares coordinamos el tema de la recuperación de los contenidos. En cada plantel hay un director técnico docente que tiene que ver con la parte didáctica. Eso lo tiene que ver cada centro educativo con su docente”, detalló Armando Guerra, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof).

Guerra compartió que hubo una reunión con el Ministerio de Educación (Meduca) el sábado, pero en ella no se discutió el tema de la recuperación de contenidos. “Con el tema de la recuperación de tiempo o ampliación del año escolar, el Ministerio ha manifestado que no tiene planes algunos de modificar el calendario escolar ni aumentarlo. Hemos escuchado algunas expresiones o apreciaciones de Unicef, indicando que es recomendable. Sin embargo, hasta la fecha del sábado, no ha habido ningún tipo de información sobre la extensión del año escolar”, detalló.

Los directores de cada plantel educativo tienen en sus manos no solo la responsabilidad de determinar las estrategias de recuperación didáctica, sino también evaluar los recursos de reconsideración presentados por los docentes contra quienes se abrieron procesos administrativos durante el paro. “Ellos son los responsables, tienen la facultad de aplicar sanciones, si las consideran, si no las consideran, también la pueden retraer y validar el proceso. Pero sentimos que tras cada director del centro escolar está la presión del Meduca para que sancionen a los docentes y no reconsideren ninguna posición”, lamentó Guerra.

Por su parte, la ministra hizo un llamado a “sanar heridas”. “Yo quiero pedirles a los directores que aprovechen o ejerzan ese liderazgo del que hemos venido hablando durante semanas. Tenemos que derribar barreras, tirar puentes, acercar, sanar heridas y convencer de que a partir de hoy el único que cuenta es el interés del estudiante y todo aquello que lo haga mejor para su futuro”, finalizó.