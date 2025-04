Meduca reitera que se deben respetar las trenzas

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió este lunes 7 de abril a la controversia por el uso de trenzas en los colegios. “Las trenzas no son el problema. El problema son las extensiones, las pelucas carnavaleras, que no las conozco, pero eso es lo que en las escuelas se ha pedido que se respete. Hay un reglamento en cada colegio que tiene que respetarse”, señaló la ministra.

“El respeto a la identidad cultural tiene que respetarse. Pero también hay reglas básicas que tienen que cumplirse, porque si no, esto no funciona. Lo que se ha pedido es que no pueden ser pelucas de colores”, detalló.

Sin embargo, muchos padres de familia han reportado que sus hijos, niños y niñas, han sido criticados en el colegio por llevar su cabello natural, sin extensiones ni colores. Aunque la ministra asegura que no es el caso, el Observatorio Afro de Panamá ha reportado múltiples denuncias de colegios que incluso han solicitado a los jóvenes certificaciones de que forman parte de alguna asociación de la comunidad afrodescendiente.

“A veces los directores se ponen un poco creativos cuando se sienten un poco acorralados. Lo que se ha pedido es que se cumplan las reglas de cada centro educativo. La disciplina no es negociable”, apuntó la ministra de Educación.

La ministra explicó que la prohibición a las trenzas de colores se remonta a vinculaciones con pandillas. “Todo este tema comienza hace algunos años cuando nos dimos cuenta que en una escuela el tema de las trenzas tenía que ver con pandillas, con colores de pandillas. Y la directora en ese momento desarticuló el tema con decir, aquí nadie viene con pelucas de colores”, detalló.