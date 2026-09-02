Meduca revela división del almacenamiento de las laptops

El Ministerio de Educación (Meduca) llegó este miércoles a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar los $3,654.2 millones que solicita para 2027, pero la discusión tomó otro rumbo cuando los diputados pusieron bajo la lupa uno de los principales programas de inversión tecnológica de la institución: la compra de 54,000 laptops para docentes. Las características de los equipos, el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato y el almacenamiento de las computadoras generaron cuestionamientos durante la sesión, en momentos en que el proceso permanece bajo revisión de la Contraloría General de la República y es objeto de una investigación del Ministerio Público. El debate ocurre después de la salida de Lucy Molinar del Ministerio de Educación y la llegada de Ventura Vega al cargo. El nuevo ministro defendió ante los diputados la necesidad de incorporar tecnología al sistema educativo, pero sostuvo que los obstáculos encontrados en el proceso deben evaluarse una vez concluyan las investigaciones.

Las laptops, bajo la lupa

Uno de los momentos centrales de la sustentación ocurrió cuando el diputado Jhonatan Vega preguntó por las especificaciones de una de las laptops. Según lo expuesto durante la sesión, el equipo cuenta con 250 gigabytes de almacenamiento, mientras que las especificaciones señaladas para el contrato contemplan 512 gigabytes. También se mencionaron otras características del equipo, entre ellas 16 GB de memoria RAM y una pantalla de 14 pulgadas Full HD. Roberto Espino, director de Informática del Meduca, quien lleva una semana en el cargo, explicó que el almacenamiento está fragmentado y mencionó un dispositivo USB de 256 gigabytes. La explicación provocó una réplica del diputado Jhonatan Vega: “No es lo mismo que esté separado”. El intercambio puso nuevamente sobre la mesa una pregunta que deberán responder las investigaciones en curso: si los equipos entregados cumplen de manera integral con las condiciones técnicas establecidas en el proceso de contratación. El contrato contempla la adquisición de 54,000 computadoras para docentes. Hasta la fecha, Meduca reporta la entrega de 28,585 equipos, por lo que todavía quedan 25,415 computadoras pendientes para completar la cifra prevista.

Un contrato bajo investigación

La discusión sobre las laptops no surge de manera aislada. El proceso de contratación está bajo revisión de la Contraloría General de la República y también es objeto de una investigación del Ministerio Público. El contrato para la adquisición de los equipos generó cuestionamientos durante la gestión de Lucy Molinar al frente del Ministerio de Educación. Tras su salida del cargo, Ventura Vega asumió la conducción de la institución. La revisión de los organismos de control deberá establecer si el proceso de contratación y la ejecución del acuerdo cumplen con las condiciones establecidas. Por ahora, el Meduca sostiene que esperará los resultados de las investigaciones antes de adoptar nuevas decisiones sobre el proceso.

Vega: “Necesitamos tecnología”

Frente a los cuestionamientos, el ministro de Educación, Ventura Vega, defendió la incorporación de tecnología al sistema educativo. “Necesitamos tecnología”, afirmó durante la sustentación del presupuesto ante los diputados. Vega sostuvo que Panamá no puede mantenerse al margen del avance tecnológico mundial y que las herramientas digitales son necesarias para modernizar la educación. El ministro planteó que la decisión de llevar tecnología a la educación panameña responde a una necesidad del sistema y que el avance tecnológico mundial ocurre a gran velocidad. Sin embargo, reconoció que el proceso enfrenta obstáculos. “Hemos encontrado estos escollos, que no debieron darse”, manifestó. El ministro señaló que, una vez se conozcan los resultados de las investigaciones, corresponderá reevaluar las decisiones relacionadas con el proceso. También planteó que las decisiones administrativas y sociales deben analizarse de acuerdo con las necesidades del país y cuestionó que el debate público se concentre más en opiniones que en el diálogo. “Hay más opiniones que diálogos”, expresó. Sobre la auditoría y la investigación del contrato, Vega indicó que el tema está bajo revisión y que esperará los resultados. El ministro insistió en que la información relacionada con el proceso es pública y que no existe intención de ocultar los resultados. La posición de Vega es que los cuestionamientos al proceso no deben detener la necesidad de modernizar el sistema educativo mediante la tecnología.

El problema también está en la conectividad

La discusión sobre las laptops llevó a otro de los desafíos que enfrenta el Meduca: garantizar que los centros educativos cuenten con las condiciones necesarias para utilizar la tecnología. Durante la sustentación, la subdirectora de Tecnología, Margarita Lau, informó que 13 centros educativos no cuentan con servicio de internet debido a problemas de infraestructura. El dato corresponde a un universo de 3,212 centros educativos. El problema muestra que la digitalización de la educación no depende únicamente de la entrega de computadoras. Los centros necesitan conexión a internet, infraestructura adecuada y soporte técnico para que los equipos puedan convertirse en herramientas efectivas para docentes y estudiantes. Para el Meduca, resolver estas limitaciones forma parte del reto de modernizar el sistema educativo. La entrega de laptops, por tanto, representa solo una parte de una inversión tecnológica más amplia que también requiere conectividad e infraestructura.

Laptops entregadas