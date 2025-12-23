Ministro Andrade: citan a funcionarios del MOP en investigación por presuntas irregularidades en el cuarto puente

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, informó que su administración utilizará las vigas H que han sido recuperadas tras la desaparición de este material perteneciente a la institución, en 2024.

Hasta el 15 de septiembre se había recuperado el 40 % de las 625 vigas H sustraídas (cerca de 374), las cuales serán destinadas a proyectos de infraestructura en las mismas áreas donde fueron encontradas.

En entrevista con Telemetro Reporta, Andrade afirmó que está comprometido a utilizar todas las vigas recuperadas antes de finalizar su periodo. “Yo estoy comprometido en utilizar todas esas vigas antes que terminemos mi periodo”, declaró.

El funcionario añadió que solo ha aparecido un tercio de las vigas originales, además de retazos del material.

El titular del MOP también se refirió a las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

El pasado 11 de junio acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia por un presunto manejo negligente de la administración anterior. Según la información presentada, dichas irregularidades generarían costos adicionales estimados en 1,840 millones de dólares.

Este monto incluye 128 millones por aumento del contrato original, 566 millones por financiamiento y 1,145 millones vinculados a obras del Metro de Panamá, correspondientes a un túnel que originalmente no estaba contemplado.

Sobre el avance del proceso, Andrade indicó que ya se ha citado a declarar a parte del personal del MOP y que la Contraloría General de la República ha concluido o está por concluir la auditoría. “Eso está siguiendo su curso”, señaló.

El ministro concluyó que el impacto económico de estas decisiones pudo haberse utilizado en otros proyectos, indicando que con esos 1,800 millones de dólares se pudo haber construido otro puente sobre el Canal de Panamá.