Ministro Andrade: citan a funcionarios del MOP en investigación por presuntas irregularidades en el cuarto puente

El <b>ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade</b>, informó que su administración <b>utilizará las vigas H que han sido recuperadas</b> tras la desaparición de este material perteneciente a la institución, en 2024.<b>Hasta el 15 de septiembre se había recuperado el 40 % de las 625 vigas H sustraídas (cerca de 374)</b>, las cuales serán <b>destinadas a proyectos de infraestructura en las mismas áreas donde fueron encontradas</b>.En entrevista con <i>Telemetro Reporta</i>, Andrade afirmó que está <b>comprometido a utilizar todas las vigas recuperadas antes de finalizar su periodo</b>. '<b>Yo estoy comprometido en utilizar todas esas vigas antes que terminemos mi periodo</b>', declaró.El funcionario añadió que <b>solo ha aparecido un tercio de las vigas originales, además de retazos del material</b>.El titular del MOP también se refirió a <b>las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá</b>. El pasado <b>11 de junio acudió al Ministerio Público</b> para interponer la denuncia por un <b>presunto manejo negligente de la administración anterior</b>. Según la información presentada, dichas irregularidades <b>generarían costos adicionales estimados en 1,840 millones de dólares</b>. Este monto incluye <b>128 millones por aumento del contrato original</b>, <b>566 millones por financiamiento</b> y <b>1,145 millones vinculados a obras del Metro de Panamá</b>, correspondientes a <b>un túnel que originalmente no estaba contemplado</b>.Sobre el avance del proceso, Andrade indicó que <b>ya se ha citado a declarar a parte del personal del MOP</b> y que <b>la Contraloría General de la República ha concluido o está por concluir la auditoría</b>. '<b>Eso está siguiendo su curso</b>', señaló.El ministro concluyó que <b>el impacto económico de estas decisiones pudo haberse utilizado en otros proyectos</b>, indicando que <b>con esos 1,800 millones de dólares se pudo haber construido otro puente sobre el Canal de Panamá</b>.