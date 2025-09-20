Investigación por corrupción en el Cuarto Puente: Fiscalía realiza diligencias en instituciones

El cuarto puente fue anunciado en 2016 como una de las grandes apuestas de infraestructura del país: una estructura atirantada con seis carriles para vehículos y dos líneas de monorriel destinadas al sistema Metro.Su costo inicial rondaba los <b>$1.500 millones</b> y se adjudicó al <b>Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las empresas China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company.</b>No obstante, a lo largo de los años el proyecto fue objeto de múltiples ajustes. Según el informe presentado por el<b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas"> MOP,</a></b> una de las primeras decisiones que alteraron el curso original del puente fue la separación física del trazado con la <b>línea 3 del Metro.</b>Esta medida, adoptada unilateralmente por el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">MOP</a></b> en 2019, obligó al Metro de Panamá a rediseñar su ruta y optar por un costoso tramo subterráneo, conocido como 'el túnel', que hoy representa un gasto adicional de <b>$1.145 millones.</b>'<i>Originalmente, el puente tenía el monorriel incluido. Costaba alrededor de </i><i><b>$1.500 millones</b></i><i>. Bajaron el precio a </i><i><b>$1.300 millones</b></i><i> con unos cambios, pero los mismos no funcionan en el acceso este. Esa decisión causó un costo adicional de </i><i><b>$128 millones</b></i><i> </i>', afirmó Andrade.