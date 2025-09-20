Investigación por corrupción en el Cuarto Puente: Fiscalía realiza diligencias en instituciones

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Anticorrupción, desarrolló diligencias en instituciones públicas, dentro de investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

En un video publicadeo en sus redes sociales, el MP mostró como los fiscales se apersonaron a la sede del Ministerio de Obras Públicas y el Banco Nacional de Panamá buscando información relacionada al caso.

Las acciones se dan luego que el MP admitiera la denuncia presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por la presunta “negligencia administrativa” en el manejo del proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá realizado por el exministro Rafael Sabonge, que habría resultado en un sobrecosto estimado en más de $1.840 millones.

La denuncia fue presentada el pasado mes de junio, por el ministro del MOP, José Luis Andrade, quien a parte de Sabonge también responsabilizó al exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.