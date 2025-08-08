Minsa advierte de contagios del síndrome de manos, pies y boca

Según las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud (Minsa) para esta época del año se prevé un aumento en los casos del síndrome de manos, pies y boca, así lo explicó Jorge Melo, director regional de salud de Panamá Oeste.

Por esta razón, el Minsa está lanzando un llamado especialmente a los padres de familia, ya que el virus es muy común en niños menores de cinco años. “Este síndrome que se presenta en los niños pequeños, pero también puede surgir en una población estudiantil. Este síndrome es causado por el virus Coxsackie, que es muy común”, agregó Melo durante entrevista ofrecida en Telemetro Reporta.