Minsa advierte de contagios del síndrome de manos, pies y boca

Entre los <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/conoce-los-sintomas-y-la-forma-de-contagio-del-virus-que-causa-la-enfermedad-boca-mano-pie-NG13404768">principales síntomas que presenta el síndrome de manos, pies y boca</a></b> son fiebre, dolor de garganta, malestar general, pérdida de apetito, aparición de ampollas o llagas dolorosas en la boca; como también erupciones o manchas rojas en las palmas de las manos, plantas de los pies y a veces en glúteos, reseña el Minsa. El director de salud de Panamá Oeste destacó la importancia de 'recordarle a los padres, que si sus acudidos presentan alguno de estos síntomas no deben enviarlos a los centros educativos, porque este virus es altamente contagioso a través de estornudos o tos'.Este síndrome tiene una duración entre 7 a 10 y el tratamiento varía según la sintomatología, explicó el funcionario.