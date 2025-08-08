Juntas comunales: Ordenan detención al exrepresentante de Burunga

Luego de una audiencia de garantías, en el <b>Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste</b>, se dictaminó la detención provisional de A<b>ntonio Atencio</b>, quien fungió como <b>representante del corregimiento de Burunga</b>, en Arraiján.Pese a que se estableció que la aprehensión no cumplió con el debido proceso, el juez ordenó para Atencio la detención provisional por un periodo de seis meses. La defensa presentó apelación y la próxima audiencia será el 20 de agosto.El exrepresentante de Burunga está siendo investigado por presunto de delito de peculado ante irregularidades en el desembolso por más de 185 mil dólares.<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/presunto-peculado-aprehenden-a-tres-exfuncionarios-vinculados-al-mal-uso-de-fondos-publicos-GN15095641">La aprehensión de Atencio se efectuó por personal de la Fiscalía Anticorrupción junto con agentes de la Policía Nacional en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste. </a></b>En la diligencia también se dio la aprehensión del exrepresentante y extesorero del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, también de Arraiján.