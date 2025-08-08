Juntas comunales: Ordenan detención al exrepresentante de Burunga

Luego de una audiencia de garantías, en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, se dictaminó la detención provisional de Antonio Atencio, quien fungió como representante del corregimiento de Burunga, en Arraiján.

Pese a que se estableció que la aprehensión no cumplió con el debido proceso, el juez ordenó para Atencio la detención provisional por un periodo de seis meses. La defensa presentó apelación y la próxima audiencia será el 20 de agosto.

El exrepresentante de Burunga está siendo investigado por presunto de delito de peculado ante irregularidades en el desembolso por más de 185 mil dólares.

La aprehensión de Atencio se efectuó por personal de la Fiscalía Anticorrupción junto con agentes de la Policía Nacional en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste. En la diligencia también se dio la aprehensión del exrepresentante y extesorero del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, también de Arraiján.