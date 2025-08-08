Caso Suntracs: Policía presenta querella penal contra 83 personas

La Policía Nacional informó este viernes 8 de agosto que presentó una querella penal contra 83 personas por su presunta vinculación a los daños de bienes institucionales durante las protestas registradas en la avenida Balboa el pasado 12 de febrero.

La entidad indicó que las acciones legales nacen tras los daños ocasionados durante la protesta realizada por miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en el área donde se construye las nuevas instalaciones del Hospital del Niño José Renán Esquivel.

Los enfrentamientos registrados en este punto entre los trabajadores de la construcción y las unidades policiales provocaron daños en los bienes institucionales, vehículos y equipos de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional.

“El caso seguirá su curso dentro del proceso legal correspondiente”, señala el comunicado divulgado por la entidad.