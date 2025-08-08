  1. Inicio
PANAMÁ

Caso Suntracs: Policía presenta querella penal contra 83 personas

Unidad antomotines durante las protestas que el Suntracs realizó dentro del proyecto del nuevo Hospital del Niño en el mes de febrero. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Rayshel Flores
  • 08/08/2025 19:02
La entidad indicó que las acciones legales nacen tras los daños a bienes institucionales durante las protestas el pasado 12 de febrero en el área donde se construye el nuevo Hospital del Niño

La Policía Nacional informó este viernes 8 de agosto que presentó una querella penal contra 83 personas por su presunta vinculación a los daños de bienes institucionales durante las protestas registradas en la avenida Balboa el pasado 12 de febrero.

La entidad indicó que las acciones legales nacen tras los daños ocasionados durante la protesta realizada por miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en el área donde se construye las nuevas instalaciones del Hospital del Niño José Renán Esquivel.

Los enfrentamientos registrados en este punto entre los trabajadores de la construcción y las unidades policiales provocaron daños en los bienes institucionales, vehículos y equipos de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional.

“El caso seguirá su curso dentro del proceso legal correspondiente”, señala el comunicado divulgado por la entidad.

Daños en vehículos producto de los enfrentamientos entre la Policía y los trabajadores. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá.

Además, los enfrentamientos del 12 de febrero culminaron con daños significativos en el segundo piso del nuevo hospital, el cual es destinado a consultas externas. Fue afectado en las paredes, aislantes y ductos, los cuales estaban “totalmente perdidos o contaminados”, según confirmó en ese momento el director del hospital, Paul Gallardo.

Tras los hechos registrados, cientos de trabajadores resultaron detenidos. Posteriormente un juez de garantías imputó a 83 miembros del Suntracs por diversos cargos relacionados con los disturbios, lesiones y alteración al orden público.

Los enfrentamientos entre unidades antidisturbios y los miembros del Suntracs se registraron el 12 de febrero. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
