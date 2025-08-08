Caso Suntracs: Policía presenta querella penal contra 83 personas

La <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b> informó este viernes 8 de agosto que presentó una querella penal contra <b>83 personas</b> por su presunta vinculación a los daños de bienes institucionales durante las protestas registradas en la <b>avenida Balboa</b> el pasado 12 de febrero. La entidad indicó que las acciones legales nacen tras los daños ocasionados durante la protesta realizada por miembros del <b><a href="/tag/-/meta/suntracs">Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) </a></b>en el área donde se construye las nuevas instalaciones del <b>Hospital del Niño José Renán Esquivel.</b>Los enfrentamientos registrados en este punto entre los trabajadores de la construcción y las unidades policiales provocaron daños en los bienes institucionales, vehículos y equipos de la <b>Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional.</b>'El caso seguirá su curso dentro del proceso legal correspondiente', señala el comunicado divulgado por la entidad.