Asamblea Nacional | Instalación de la comisión de presupuesto genera altas expectativas

Al respecto, el diputado <b>Ernesto Cedeño</b>, de la bancada Seguimos, comentó: <i>'Si todo sigue conforme a la consensuado, Eduardo Vásquez, del CD, debiera ser el próximo presidente de la Comisión de Presupuesto'. </i>Las declaraciones de Cedeño surgen porque varios diputados no respetaron los acuerdos durante la conformación de las comisiones de trabajo.Cedeño, quien ofreció entrevista a Telemetro Reporta, agregó <i>'apelo a los señores diputados a que honremos el consenso que se hizo y de alguna u otra manera empiece a discutirse la normativa de Presupuesto'. </i>