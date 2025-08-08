Asamblea Nacional | Instalación de la comisión de presupuesto genera altas expectativas

Tras la conformación de las 15 comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional, la instalación y la elección de las juntas directivas es el siguiente paso. Precisamente, este lunes 11 de agosto corresponde el turno a la Comisión de Presupuesto y se mantiene la expectativa por conocer quién la presidirá. La Comisión de Presupuesto conforma el grupo de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional y se distingue por ser la única compuesta por 15 diputados.

¿Quién debe presidir la Comisión de Presupuesto 2025-2026? El 11 de agosto, a las 11 am, se realizará la instalación y posterior votación para elegir a la junta directiva de la Comisión de Presupuesto.

Al respecto, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, comentó: “Si todo sigue conforme a la consensuado, Eduardo Vásquez, del CD, debiera ser el próximo presidente de la Comisión de Presupuesto”. Las declaraciones de Cedeño surgen porque varios diputados no respetaron los acuerdos durante la conformación de las comisiones de trabajo. Cedeño, quien ofreció entrevista a Telemetro Reporta, agregó “apelo a los señores diputados a que honremos el consenso que se hizo y de alguna u otra manera empiece a discutirse la normativa de Presupuesto”.

Precisamente, el Presupuesto General del Estado se mantiene en espera de la discusión por la Asamblea Nacional, luego que el ministro Felipe Chapman realizara la presentación el pasado 30 de julio. Por su parte, el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos y miembro de la Comisión de Presupuesto, dijo en declaraciones a TVN Noticias que “la escogencia de la junta directiva va a estar basada en el acuerdo de los 37 votos, el que debería ser el presidente de la Comisión de Presupuesto es el diputado Eduardo Vásquez. Nosotros nos hemos comprometido con darle el voto”. ¿Quiénes conforman la Comisión de Presupuesto 2025-2026?

Estos son los 15 diputados que conforman la Comisión de Presupuesto: 1. Eduardo Vásquez – Cambio Democrático 2. Francisco Brea - Panameñista

3. Manuel Samaniego - Vamos 4. Sergio Gálvez – Realizando Metas 5. Ronald De Gracia – Realizando Metas 6. Víctor Castillo – Realizando Metas 7. Raphael Buchanan - PRD

8. Benicio Robinson - PRD 9. Crispiano Adames - PRD 10. Carlos Saldaña – Vamos 11. Neftalí Zamora- Vamos 12. Janine Prado - Vamos 13. Betserai Richards - Seguimos