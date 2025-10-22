Las cinco frases más románticas de las cartas de Vargas Llosa a Isabel Preysler

La exmodelo filipina-española Isabel Preysler presentó este miércoles su libro ‘Mi verdadera historia‘, una obra autobiográfica donde comparte aspectos inéditos de su vida sentimental. En él, revela ocho cartas de amor escritas por el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, con quien mantuvo una relación durante ocho años.

Cartas inéditas de Vargas Llosa

Durante la presentación del libro, Preysler explicó que cuatro de las cartas fueron escritas por Vargas Llosa al inicio de su romance, mientras que las restantes resumen los ocho años de relación que mantuvieron.

“Las cartas son mías y puedo publicarlas para demostrar que él era feliz conmigo”, expresó la empresaria durante la rueda de prensa de lanzamiento.

Los extractos de las cartas se encuentran en el último capítulo del libro, bajo el subtítulo “Desmentidos y cartas de amor”. En ellos, el escritor expresa su admiración y cariño hacia Preysler con frases como:

1. “Yo nunca he estado tan seguro sobre nada como lo estoy contigo. Te quiero y nada me haría más feliz que pasar todo lo que me queda de vida a tu lado.... Qué revolución has causado en mi vida, amor mío”.

2. “Cuando menos lo esperaba, ocurrió lo que ocurrió y fue como si empezara a vivir de nuevo. Desde la noche maravillosa de la peletera, mi vida se llenó de juventud, de sueños, de deseos”.

3. “Amor mío, cada vez descubro en ti cosas bellas, delicadas, pequeños detalles que me llenan de admiración y de felicidad... Te quiero mucho y hoy te beso, en cámara lenta, en tus orejitas, en tus hombros, en las manos y en los pies...”.

4. “Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel”.

5. “ Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas hermosas y dulces al oído mientras te hago el amor”.

La motivación detrás de las publicaciones

Preysler aseguró que decidió publicar sus memorias para “aclarar falsedades” y ofrecer su versión personal sobre aspectos de su vida privada que han sido.