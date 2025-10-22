Meco consolida su solidez financiera: Fitch sube su perspectiva a positiva y reafirma su calificación en ‘BBB-(Pan)’

<b>La calificadora internacional Fitch Ratings </b>subió a Positiva la perspectiva de la calificación nacional de largo plazo de <b>Constructora Meco, S. A.</b>, y reafirmó su nota en <b>‘BBB-(Pan)’</b>, destacando la notable mejora en su estructura financiera, el manejo prudente de la deuda y su sostenida generación de valor en la región.De acuerdo con el informe, Meco redujo su deuda total al cierre de junio de 2025, lo que bajó su nivel de apalancamiento a 1 vez su EBITDA, comparado con 2.3 veces a finales de 2024.