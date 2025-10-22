Meco consolida su solidez financiera: Fitch sube su perspectiva a positiva y reafirma su calificación en ‘BBB-(Pan)’

La calificadora internacional Fitch Ratings subió a Positiva la perspectiva de la calificación nacional de largo plazo de Constructora Meco, S. A., y reafirmó su nota en ‘BBB-(Pan)’, destacando la notable mejora en su estructura financiera, el manejo prudente de la deuda y su sostenida generación de valor en la región. De acuerdo con el informe, Meco redujo su deuda total al cierre de junio de 2025, lo que bajó su nivel de apalancamiento a 1 vez su EBITDA, comparado con 2.3 veces a finales de 2024.

Este resultado fue posible gracias a una gestión responsable del capital, la venta estratégica del 26% de su participación en la concesión Pacífico Tres, y una reinversión enfocada en consolidar la estabilidad operativa de la compañía.

Fitch también subraya el crecimiento sostenido del portafolio de proyectos de Meco en todos los mercados donde opera, garantizando así una cartera sólida de trabajo y flujos estables para el 2026. “Este logro refleja la disciplina, la capacidad técnica y la confianza de los mercados donde operamos. Nuestra prioridad ha sido fortalecer la compañía desde adentro, con eficiencia, responsabilidad y compromiso con la región”, destacó Andrés Chavarría, Gerente General Corporativo de Meco.

La compañía mantiene una posición de liquidez robusta y líneas de crédito revolventes, que le permiten enfrentar nuevos proyectos con seguridad y respaldo financiero.