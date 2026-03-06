  1. Inicio
Minsa exige despido de trabajador que agredió a paciente en centro de salud de Calidonia

La entidad reiteró que no tolerará ningún acto de irrespeto que atente contra la dignidad de los pacientes.
Leiny Pérez
  • 06/03/2026 16:21
El Ministerio de Salud recomendó el despido inmediato de la persona captada en video agrediendo a un paciente en el Centro de Salud Emiliano Ponce, en Calidonia, el pasado 2 de marzo.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este viernes 6 de marzo, que recomendó a la presidenta del Comité de Salud del Centro de Salud Emiliano Ponce, ubicado en el corregimiento de Calidonia, el despido inmediato de la persona que fue captada en video agrediendo física y verbalmente a un paciente el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con la entidad, la persona señalada no es funcionaria del Minsa, sino un trabajador contratado directamente por el Comité de Salud del centro médico.

Por esta razón, corresponde a ese organismo aplicar la sanción correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 213 del Código de Trabajo.

El Minsa también indicó que impuso una sanción escrita a un funcionario de la institución que estuvo involucrado en el incidente denunciado por el paciente.

La entidad reiteró que no tolerará ningún acto de irrespeto, maltrato o conducta que atente contra la dignidad de los pacientes dentro de las instalaciones de salud pública.

Asimismo, el ministerio ofreció disculpas al paciente afectado y reafirmó su compromiso de garantizar una atención digna, segura y respetuosa para toda la población, en línea con la política de la actual administración de priorizar al paciente en los servicios de salud.

