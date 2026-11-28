El Ministerio de Salud (Minsa) impulsa una licitación por $190.5 millones para contratar durante cinco años la operación, el mantenimiento y las mejoras del sistema de alcantarillado sanitario de los distritos de Panamá y San Miguelito. El proceso busca garantizar el funcionamiento de una infraestructura esencial para la salud pública y la protección ambiental de la capital. El acto público, identificado como Licitación por Mejor Valor No. 2026-0-12-01-08-LV-000012, establece un precio de referencia de $190,528,710.26 y un plazo de ejecución de 60 meses, contados a partir de la orden de proceder. Las propuestas que superen $209,581,581.29, equivalente al 10% por encima del precio de referencia, serán rechazadas. La evaluación asigna 40 puntos al componente económico, 32 al administrativo, 15 al financiero y 13 al técnico. Además, los participantes deben presentar una fianza equivalente al 10% del valor de su oferta.

Una red de gran extensión

El contrato comprende 13 cuencas sanitarias distribuidas en los distritos de Panamá y San Miguelito. El sistema incluye aproximadamente 1,600 kilómetros de redes de alcantarillado, 29 estaciones de bombeo, 15 plantas de tratamiento secundarias y 51 tanques sépticos, con posibilidad de ampliar esa cantidad hasta 120. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz constituye una de las principales infraestructuras del sistema. Según las especificaciones técnicas, procesa un promedio de 7.5 millones de metros cúbicos de aguas residuales al mes. Las proyecciones del Programa Saneamiento de Panamá estiman que para 2026 alcanzará una cobertura de tratamiento del 82% del área urbana de la capital. El alcance también incluye sectores que todavía funcionan con sistemas aislados. En Amador y La Boca, por ejemplo, las especificaciones describen estructuras de bombeo que descargan aguas residuales directamente a la bahía y al Canal de Panamá. El programa contempla desarrollar un sistema de recolección y conducción que permita integrar esa zona a las infraestructuras principales.

Empresas cuestionan requisitos