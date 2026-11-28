El Ministerio de Salud (Minsa) impulsa una licitación por $190.5 millones para contratar durante cinco años la operación, el mantenimiento y las mejoras del sistema de alcantarillado sanitario de los distritos de Panamá y San Miguelito. El proceso busca garantizar el funcionamiento de una infraestructura esencial para la salud pública y la protección ambiental de la capital.
El acto público, identificado como Licitación por Mejor Valor No. 2026-0-12-01-08-LV-000012, establece un precio de referencia de $190,528,710.26 y un plazo de ejecución de 60 meses, contados a partir de la orden de proceder. Las propuestas que superen $209,581,581.29, equivalente al 10% por encima del precio de referencia, serán rechazadas.
La evaluación asigna 40 puntos al componente económico, 32 al administrativo, 15 al financiero y 13 al técnico. Además, los participantes deben presentar una fianza equivalente al 10% del valor de su oferta.
El contrato comprende 13 cuencas sanitarias distribuidas en los distritos de Panamá y San Miguelito. El sistema incluye aproximadamente 1,600 kilómetros de redes de alcantarillado, 29 estaciones de bombeo, 15 plantas de tratamiento secundarias y 51 tanques sépticos, con posibilidad de ampliar esa cantidad hasta 120.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz constituye una de las principales infraestructuras del sistema. Según las especificaciones técnicas, procesa un promedio de 7.5 millones de metros cúbicos de aguas residuales al mes. Las proyecciones del Programa Saneamiento de Panamá estiman que para 2026 alcanzará una cobertura de tratamiento del 82% del área urbana de la capital.
El alcance también incluye sectores que todavía funcionan con sistemas aislados. En Amador y La Boca, por ejemplo, las especificaciones describen estructuras de bombeo que descargan aguas residuales directamente a la bahía y al Canal de Panamá. El programa contempla desarrollar un sistema de recolección y conducción que permita integrar esa zona a las infraestructuras principales.
La reunión de homologación del 27 de octubre de 2026 reunió a representantes de empresas como Veolia Colombia, Acciona Agua, Sinohydro Bureau 12, Powerchina Chengdu Engineering, BTD Proyectos, Rotoplas Servicios de Agua Panamá y Constructora Urbana, S.A. (CUSA).
Entre las observaciones presentadas figura el plazo de 180 días calendario para que el contratista disponga de una flota nueva de equipos especializados, como camiones hidroneumáticos, vehículos para extracción de lodos, grúas y unidades de inspección. Algunas empresas señalaron que la fabricación y entrega internacional de estos equipos puede tomar entre nueve y 12 meses. Por ello, solicitaron la posibilidad de utilizar vehículos alquilados durante la etapa de transición.
También surgieron cuestionamientos sobre la acreditación de experiencia técnica. Algunas compañías consideran que exigir contratos continuos que integren redes, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento puede limitar la participación de empresas que ejecutaron esos servicios mediante filiales o consorcios.
Otro punto de discusión corresponde a los requisitos financieros. El documento recoge observaciones sobre las cartas de referencia bancaria y el índice de liquidez de 2.0 requerido para obtener la máxima puntuación. Los participantes plantearon que ese umbral puede resultar restrictivo para compañías con indicadores financieros considerados saludables en el sector.
Las empresas también objetaron el mecanismo de ajuste de precios, previsto para los meses 25 y 49 del contrato. La discusión se concentra en la exclusión de determinados costos asociados al reemplazo de equipos y las reparaciones mayores. La entidad contempla un cargo administrativo del 15% sobre los trabajos ejecutados en ese grupo.