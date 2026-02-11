  1. Inicio
Minsa refuerza operativos por carnavales y advierte sobre el agua en Chitré y Los Santos

Los carnavales inician el viernes y la región de Azuero es donde se concentra la mayor cantidad de personas.
  • 12/02/2026 00:00
Las autoridades de Salud se mantiene a la espera de la validación de un laboratorio externo sobre las pruebas realizadas por el IDAAN en las plantas potabilizadoras de Chitré y Las Tablas sobe el agua

El Ministerio de Salud (Minsa) activó la Alerta Azul de Salud, que estará vigente desde hoy jueves 12 de febrero al 6 de abril de 2026, como parte del operativo preventivo que cubrirá las festividades de carnaval y la Semana Santa en todo el país.

La medida implica que todas las instalaciones del sector salud refuercen su capacidad de respuesta ante emergencias. Para este período, se habilitarán 129 centros de atención, entre hospitales, policlínicas, Minsa-Capsi y puestos transitorios. De estos, 80 brindarán servicio las 24 horas, mientras que otros trabajarán en horario extendido.

El operativo contará además con 109 ambulancias y vehículos de emergencia, así como con el despliegue de más de 2,000 funcionarios, entre personal médico y administrativo, para garantizar la cobertura sanitaria durante las actividades de alta concurrencia.

La entidad reiteró el llamado a la población a mantener medidas de prevención y hacer uso responsable de los servicios de salud durante las celebraciones.

Azuero

La jefa del Departamento de Emergencias en Salud informó que el Minsa se mantiene a la espera de la validación de un laboratorio externo sobre las pruebas realizadas por el IDAAN en las plantas potabilizadoras Roberto Reina, en Chitré, y Rufina Alfaro, en Los Santos, así como en la red hídrica de estos distritos.

La advertencia está dirigida especialmente a residentes y visitantes de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, ante la proximidad de las festividades del carnaval. Mientras no se cuente con los resultados validados, el Minsa indicó que no puede garantizar que el agua sea apta para el consumo humano.

En ese sentido, la entidad recomienda abstenerse de consumir agua directamente del grifo o, en su defecto, hervirla antes de ingerirla. El agua tratada podrá utilizarse para el aseo personal y labores domésticas.

Para hacer frente a la alta demanda durante los carnavales, el IDAAN instalará tanques de abastecimiento en puntos estratégicos de estos distritos, a fin de garantizar el suministro de agua potable.

Además, el Minsa anunció que mantendrá una estricta vigilancia sobre el agua utilizada en los culecos. Los carros cisterna deberán portar una calcomanía con la palabra “aprobado”, emitida por la entidad, tras cumplir con requisitos como transportar únicamente agua, no haber trasladado hidrocarburos y abastecerse exclusivamente de fuentes autorizadas por el Ministerio de Ambiente.

