Minsa refuerza operativos por carnavales y advierte sobre el agua en Chitré y Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa) activó la Alerta Azul de Salud, que estará vigente desde hoy jueves 12 de febrero al 6 de abril de 2026, como parte del operativo preventivo que cubrirá las festividades de carnaval y la Semana Santa en todo el país.

La medida implica que todas las instalaciones del sector salud refuercen su capacidad de respuesta ante emergencias. Para este período, se habilitarán 129 centros de atención, entre hospitales, policlínicas, Minsa-Capsi y puestos transitorios. De estos, 80 brindarán servicio las 24 horas, mientras que otros trabajarán en horario extendido.

El operativo contará además con 109 ambulancias y vehículos de emergencia, así como con el despliegue de más de 2,000 funcionarios, entre personal médico y administrativo, para garantizar la cobertura sanitaria durante las actividades de alta concurrencia.

La entidad reiteró el llamado a la población a mantener medidas de prevención y hacer uso responsable de los servicios de salud durante las celebraciones.