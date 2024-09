Mulino apunta a unificar sistema salud y da plazo para presentar propuestas ante crisis de las pensiones

Manifestó que ya con el pasar del tiempo se han realizado varios diálogos y mesas de trabajo, y que esos ejercicios no pasaron del discurso y la retórica a la práctica. “Discutir y debatir para que todo siga igual no es una opción. Es necesaria la participación de todos, escuchando principalmente a los usuarios”, enfatizó.

“Es hora de entender que primero está la salud de los panameños, el cuidado de los enfermos, la urgencia de los tratamientos y medicinas en los centros de salud. Las discusiones políticas o sectoriales no deben atrasar más la solución de estos graves problemas” dijo.

También habló de mejorar el sistema de citas, con un efectivo control para que estas no sean fantasmas, como ocurre hoy en día y que cada paciente tenga atención más rápida, minimizando las cancelaciones.

“Miren las contradicciones que son fáciles de resolver si hay voluntad y decisión: la Caja de Seguro Social construyó el Hospital de Cancerología, pero no tiene los médicos especialistas, las enfermeras ni los insumos. Por otro lado, el Instituto Oncológico Nacional, del Ministerio de Salud, tiene muy buenos especialistas, enfermeras y técnicos e insumos, pero una infraestructura decadente”, exclamó.

Explicó que la unificación del sistema tiene como objetivo el inicio de una gestión eficaz en la salud de las personas y un trato más humano con los pacientes. Dijo que no solo tendrá resultados en las medicinas y en la mora quirúrgica, sino también en el servicio que presta el Hospital Oncológico.

Reformas al IVM

El segundo punto abordado por el presidente fue la situación que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez y Muerte o sistema de pensiones, al que catalogó como un sistema complejo, con profundos problemas estructurales y del que se deben plantear soluciones reales y donde las cifras hagan sentido.

“Seguir maquillándolas no es sostenible y a mi Gobierno le ha tocado hacerle frente a esto con responsabilidad para poder garantizar la supervivencia financiera del sistema. No se trata de pedir o sugerir soluciones si las mismas no vienen avaladas por el sustento económico que permita su real aplicación”, precisó.

En tal sentido, sostuvo que tras las reuniones sostenidas con gremios de trabajadores, profesores, empresarios, con todos los partidos políticos, bancadas y medios de comunicación, se ha comenzado a trabajar desde la certeza que la CSS “no será privatizada”.

La privatización, recalcó, está fuera de discusión, una realidad que asegura les permite avanzar en temáticas concretas y para ello anunció el establecimiento de una mesa de conversación con todos los sectores de la sociedad, que dará inicio con su presencia a partir del lunes 16 de septiembre en el Palacio de Las Garzas.

Los encuentros siguientes explicó, serán coordinados por el ministro de Salud, Fernando Boyd, y el nuevo director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon.

Al respecto, informó que los participantes incluidos en las mesas de conversaciones tienen hasta el 31 de octubre para presentar propuestas y discutirlas y para ser consideradas. Cada propuesta deberá estar sustentada con el correspondiente análisis financiero y una explicación detallada de la fuente de los recursos de cada modelo presentado.

Dijo además que van a establecer la real deuda que tiene la CSS, tanto la del sector privado como del público. “Estoy convencido de que el primer esfuerzo lo debe hacer el Estado, los empresarios y el mismo Seguro”.

Detalló que la información disponible, que no ha sido auditada, muestra que el gobierno no tiene grandes atrasos y que las deudas de alcaldías y corregimientos serán refinanciadas para que se puedan poner al día con la institución.

“Sinceramente, no logro entender, con los millones de dólares despilfarrados en la descentralización paralela, ni siquiera pagaron las obligaciones con el Seguro Social. La irresponsabilidad no tuvo límite”.

También se determinará de forma abierta y transparente la deuda del sector privado para que realicen los pagos correspondientes. “Todos tienen que ponerse al día. Pero tales deudas deben ser reales y no prescritas por el paso del tiempo”, concluyó.