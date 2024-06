Mulino califica la justicia de ‘coja’

José Raúl Mulino, presidente electo de Panamá (2024-2029), aseguró que la justicia panameña está “coja”. En su criterio es “un parapeto”. Para el futuro mandatario rige la justicia del ‘telefonazo’, como la describió el abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Arturo Hoyos, en el pasado.

Las palabras de Mulino se dieron en un conversatorio en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), que celebró los 37 años de la creación de la Cruzada Civilista, un movimiento impulsado por empresarios que exigió democracia, justicia y libertad en plena dictadura militar de Manuel Antonio Noriega, en la década de 1980.

Mulino aseguró que el país tiene una “democracia imperfecta, pero la tenemos”. Libertad: “nadie puede decir que en este país no hay libertad”, agregó. Justicia, sin embargo, “no tenemos”, dijo. Abogado de profesión y político, el presidente electo está convencido de que él mismo ha sido víctima de la justicia. Es así como recordó el episodio que casi termina con su carrera a la Presidencia de la República de Panamá. “No quiero que ningún candidato, a ningún puesto de elección, le pase lo que quisieron hacerme a mí”, mencionó.

Mulino hacía referencia a la demanda de inconstitucionalidad que intentó frenar su candidatura a la Presidencia de Panamá, a pocos días de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Señaló que era un plan para descalificarlo como candidato a la Presidencia, cuatro días antes de las elecciones generales. Lo que más le dolió –dijo– era el concurso de muchas personas para lograrlo. “Es un acto temerario no juzgar conforme a derecho ...”, expresó Mulino. Aunque, finalmente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió que no era inconstitucional su candidatura. La situación, sin embargo, causó un momento de incertidumbre en la sociedad panameña. Lo ocurrido es otra página del libro que pasó, pero que no olvidará, y de la que le quedan muchas reflexiones, dijo. Pero no es la única situación con la justicia en la que ha experimentado sinsabores.

Mulino también recordó que durante seis meses estuvo detenido por la compra de radares cuando era ministro de Seguridad. Por ello, conoce de primera mano la persecución política de la justicia. Está convencido de que fue víctima de un proceso, que advirtió que era nulo. Pero, según él, siempre dio la cara y jamás se acogió a un fuero electoral. Aunque lo indagaron fuera de tiempo. En su opinión, en su caso se limpiaron con el Código Procesal. En agosto de 2017, el caso de los radares fue anulado por el pleno de la Corte. “Cuando te obligan a defecar en un ‘tambucho’ de basura, enfrente de los demás, eso es peor que un escopetazo o perdigones. Cuando te retrasan tu comida, para que te la comas fría, como me pasaba a mí, ese es un escopetazo de perdigones al alma de cada persona”, dijo. Pero “el tiempo y el país han cambiado ...”, señaló el presidente electo, una expresión que parece llenar de esperanza ante un panorama económico complicado, donde no hay números que no estén en rojo y existe un creciente problema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS).

Mulino prometió que el primer tema que abordará será la CSS. Para hacerlo convocará a los presidentes de partidos políticos para lograr una reforma a la institución con el mayor consenso y menor cantidad de traumas, antes que concluya el año 2024. Posteriormente se concentrará en resolver los problemas de agua y empleo.